Yahaira Plasencia: Melissa Klug y sus duras palabras sobre su viaje con Jefferson Farfán

Tras la difusión de un video en el que aparecen Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán paseando en un centro comercial en Varadero, Cuba, el programa de Magaly Medina se contactó con la madre de los hijos del futbolista peruano.

Nos referimos a Melissa Klug, quien tuvo duras palabras al referirse a este tema. Según contó la expareja de Farfán, el viaje demuestra que este tiene otras prioridades en las que no están incluidos sus hijos.

“Yo de la vida del papá de mis hijos no sé absolutamente nada. Y por lo visto mis hijos tampoco. Sé que los ha llevado un par de veces a comer, pero más no. Qué pena de verdad, porque estando con muletas y en plena recuperación, tiene otras prioridades. A mí me hubiese gustado que se lleve a sus hijos de viaje, de paseo, que al menos se los lleve a Chincha”, dijo Klug.

La expareja de Jefferson Farfán agregó que si bien este puede irse de viaje y llevar a las personas que quiera “porque tiene plata”, debería pensar como padre y pensar que sus prioridades son sus hijos.

Melissa Klug agregó que sus hijos “no olvidan” y que gracias a Internet se enteran de todo. La otrora novia de Farfán agregó que, incluso, el mayor de estos le preguntó por las imágenes del viaje de su papá.

En otro momento de la conversación, Klug aseguró que sus últimos viajes de sus hijos han sido con ellos y que estos han tenido ciertos recortes, pues Jefferson Farfán le aseguró que no tenía ingresos mensuales, debido a que se encontraba lesionado.

“Sus hijos no se han ido de viajes con él, se han ido de viaje conmigo. Yo me los he tenido que llevar de viaje de vacaciones y eso que con condiciones. Y eso que quitándome prioridades y actividades para ellos, porque yo pago mi pasaje cuando me voy de viaje con ellos. Él les ha reprimido, quitado actividades a mis hijos por el hecho que está lesionado y por lo que no está generando una mensualidad, porque no está jugando”, precisó Klug.

Finalmente, Melissa agregó que iba a revelar unos temas relacionados a Jefferson Farfán y su relación con sus hijos, pero que primero tenía que consultarlo con su abogado, a fin de evitar posibles denuncias.

“Voy a mostrar cómo es con sus hijos y cómo es con otras personas”, dijo Melissa Klug al finalizar la conversación telefónica con el programa de Magaly.