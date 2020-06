La cantante Yahaira Plasencia se sinceró al lado de su amiga Paula Arias, con quien trabajó en Son Tentación. La joven de 27 años habló de la maternidad y sobre su estado de salud en Rusia tras el contagio de Jefferson Farfán de coronavirus.

La intérprete de “Y le dije no” comentó que le gustaría casarse y tener una familia, pero ve esta realidad en un futuro aún lejano pues primero quiere sentirse realizada como artista. “Supongo que sí”, señaló ante la pregunta de su amiga sobre si le gustaría vestirse de blanco.

“Tener una familia... más adelante. Soy muy joven, pero cuando esté bien realizada y me sienta estable”, aseguró la salsera.

Una curiosa Paula Arias le preguntó por cuántos hijos y la edad promedio en que le gustaría tener su familia. “Dos, hombre y mujer. Si en algún momento se da, chévere. Me gustaría como a los 33 o 34 años”, añadió.

Otro de los temas que tocaron fue el coronavirus, el cual afectó a Jefferson Farfán, con quien vive la cuarentena en Rusia. La salsera reveló que no se llegó a infectar de la enfermedad pues recibió tratamiento tras su operación de los riñones.

“Como estaba en la clínica con medicamentos fuertes, la intravenosa. Según el doctor, esto hizo que el virus rebotara... Los mismos antibióticos hicieron que fuera inmune”, contó.

Del mismo modo agradeció que no se contagiara pues en ese instante se encontraba delicada de salud. “Estaba recién operada de los riñones, con las defensas bajas. No me puedo imaginar qué hubiera ocurrido si pasaba eso”, concluyó.

