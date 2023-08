Haber tocado una fibra sensible en la población mexicana como su estilo de vida, parece haberle jugado en contra a Yahritza y su esencia. Y es que, luego de hablar sobre su experiencia en territorio mexicano, las personas han demostrado su descontento con la agrupación de música regional. Los hermanos Martínez que radican en EE.UU. padecen la crítica de sus fanáticos.

Tanto Yahritza, Jairo y Armando, los integrantes del grupo, llamaron fuertemente la atención de la gente, ya que, a pesar de llevar sangre mexicana, los músicos que se criaron en Estados Unidos enumeraron algunos aspectos negativos de México como su forma de vivir y la gastronomía, siendo este último el punto que generó la polémica en internet y que les ha traído más de un problema.

Pierden fanáticos

De esta manera, lo sucedido con estos tres hermanos no ha pasado desapercibido en la gente, puesto que, si bien antes gozaban con una gran cantidad de seguidores, esto parece acabarse poco a poco. La cuenta de TikTok de Yahritza fue la más afectada porque llegó de tener casi 6 millones de seguidores a solo contar con 5 millones 400 mil fans, lo que significaría una pérdida de 300 mil cuentas.

Además, lejos del ciberespacio, muchos videos de sus últimas presentaciones llegaron a viralizarse debido al rechazo del público, el cual no dudó en pifiar por largos momentos a la agrupación. Los shows que brindaron junto a Grupo Frontera y Banda MS fueron los que sufrieron más de la cuenta.

Así luce la cuenta de TikTok de Yahritza después de la pérdida de seguidores. (Foto: @yahritza / TikTok)

Las declaraciones Yahritza y su esencia

“No me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, fue lo que mencionó Yahritza en una entrevista hace unos días al hablar de su despertar en México, mientras que Jairo, su hermano, aseguró no sentir la misma sazón en la comida de Estados Unidos con la de la tierra de sus padres.

“Soy bien delicado, solo como pollo sin picante. La soda sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar”, dijo él. Por su parte, Armando, el hermano mayor, hizo hincapié en lo mencionado por Jairo y resaltó la gran diferencia en la comida. “No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de Washington, le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, finalizó.

¿Habrá problemas?

Finalmente, en internet se ha observado una campaña en contra de los músicos, puesto que, muchas personas aseguraron no quererlos una vez más en el país, a pesar de tener programada una presentación en Ciudad de México en setiembre.

