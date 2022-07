Desde que se hizo pública la relación entre Anuel AA y Yailin “La más viral”, muchas personas los han criticado constantemente. En los conciertos de ambos, han mostrado rechazo ante la presencia de seguidores de Karol G, la expareja del cantante. Sin embargo, el más reciente episodio no estuvo relacionado a ella, sino al cuerpo de la recién casada.

En junio de este año, se dio a conocer la noticia que la reciente relación de los intérpretes de “Si tú me buscas” se consolidó en matrimonio, lo cual sorprendió a muchos de sus fanáticos.

Hace poco, Anuel AA y Yailin viajaron a Ibiza para disfrutar de unas vacaciones y celebrar el cumpleaños número 22 de la cantante. Sin embargo, fueron seguidos por los paparazzis y ella fue captada en ropa de baño. Una de las imágenes que le tomaron circuló por todas las redes sociales y dio mucho de qué hablar.

La foto que tomaron los paparazzis a Yailin "la más viral" en la que se puede observar un poco de celulitis en algunas zonas de sus nalgas (Foto: The Grosby Group)

¿QUÉ DIJO YAILIN LA MÁS VIRAL A LAS CRÍTICAS SOBRE SU CELULITIS?

La fotografía que se replicó por las redes sociales mostraban a la rapera dominicana en traje de baño y algunos pudieron notar que en la zona de los glúteos tenía un poco de celulitis, algo que duramente criticado, pese a ser normal en un cuerpo. Ante los comentarios que la juzgaron debido a la imagen, Yailin “La más viral” no se quedó callada.

“Hay gente poniéndome comentarios, hablando mierda y disparates. Yo no me voy a sentir mal, yo no tengo que sentirme mal. ¿Ustedes me parieron? ¿Ustedes me dan un plato de comida? Ustedes lo único que hacen es estar atentos a ‘la viral’, estar atentos a mí, eso es lo que hacen”, dijo tajantemente por medio de .

Además, aseguró que la foto había sido modificada y que si ella mostraba cómo se veía realmente no sería así.

¿QUÉ DIJO ANUEL AA SOBRE LOS COMENTARIOS A SU ESPOSA?

En el video que emitió Yailin “La más viral” en su Instagram, se escucha que Anuel AA también reaccionó ante los comentarios de los internautas que hablaron mal de su esposa por aparecer con celulitis en una fotografía. Cuando ella insinuó que no era como en la foto, el cantante puertorriqueño la respaldó.

“Esas fotos son editadas, ese culo está impecable”, aseguró.

Sean modificadas o no, lo cierto es que es muy recurrente que usuarios de redes sociales y panelistas de algunos medios de comunicación juzguen a las mujeres por mostrar cuerpos que ellos no consideran “perfectos”.