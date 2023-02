Tras su ruptura mediática ante los medios, los cantantes Anuel AA y Yailin La Más Viral no han dejado de ser portada de revistas y telediarios en los últimos días. Ahora, la intérprete de “Chivirika” fue la gran noticia durante las últimas horas tras haber recibido varios regalos por el Día de San Valentín. ¿Habrá regresado nuevamente con el exponente urbano o tendrá un nuevo galán en su vida?

Luego de que Anuel AA publicara un video de su ruptura con Yailin, la dominicana permaneció en un absoluto silencio en sus redes sociales. No contradijo ni desmintió lo dicho por el intérprete de “Sola”, por lo que su separación con el futuro padre de su hija ya era un tema oficial en la farándula internacional.

Anuel AA oficializó su ruptura con Yailin La Más Viral hace unos días (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Sin embargo, la joven de 20 años recibió varios regalos de lujo y obsequios de marca por el Día de la amistad. Como era de esperarse, esto generó una ola de comentarios y dudas sobre la procedencia de tales objetos a tan solo días de haber terminado con Anuel AA.

LOS LUJOSOS REGALOS DE YAILIN LA MÁS VIRAL POR SAN VALENTÍN

En el metraje publicado por Yailin, podemos ver la manera en que llevaron los regalos a su casa para que luego la influencer los reciba en su habitación, esto debido a que está próxima a dar luz a Cataleya, fruto de su relación con el músico puertorriqueño.

Entre los objetos más caros figuran rolex, rosas rojas y hasta un enorme oso de peluche que Yailin mostró orgullosamente en su cuenta personal de Instagram. Obviamente, la rapera agradeció el gesto de amor que recibió en el día de los enamorados.

Eso sí, y sin dar nombres de por medio, la influencer dio las gracias por el gesto que tuvieron con ella en un día tan especial.

La dominicana exhibió todos sus regalos a través de su cuenta de Instagram (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

“Soy la mujer más feliz del mundo. Gracias Dios por tus bendiciones, viviendo mis sueños y la etapa más hermosa que le puede pasar a una mujer, ser MADRE ya falta poquito mi Reina para conocerte, tus padres te esperamos con ansias. Enamorada de estos detalles. Gracias, amor y gracias “, puntualizó Yailin sin escribir el nombre de su aún esposo Anuel AA o algún otro galán del medio.

¿ANUEL AA Y YAILIN LA MÁS VIRAL RETOMARON SU RELACIÓN?

Si bien la artista no confesó el autor de los regalos, sus seguidores no dudaron en comentar que fue Anuel AA quien le dio tales obsequios de lujos, e incluso, señalaron que ya lo perdonó por el affaire que tuvo con Melissa Vallecilla hace unos meses.

“El amor venció”; “Con esos detalles perdono lo que sea; amantes, hijos y de más jajajaja”, “Por eso el mismo Anuel lo dijo en una entrevista NADIE va a superar a Karol porque ella si tiene dignidad y no se resbala con tres relojes y dos cadenas”; “Yo no critico porque a mí ni un ramo de cilantro me dieron”; fueron algunos de los comentarios que se leen en tal publicación.

Mientras tanto, hubo quienes comentaban que tales obsequios fueron hechos por ella misma y que se trataba de una especie de publicidad hacia una joyería de lujo.

Sea como fuere, nadie puede dudar de que Yailin la pasó de mil maravillas en este día tan especial. ¡Muchas felicidades, ‘Chivirika’!

