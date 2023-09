¿Otra polémica a la vista? Cuando todos pensábamos que Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine iban a escribir su propia historia de amor alejada de los escándalos, una nueva noticia en torno a la parejita los habría puesto en evidencia en las redes sociales. Según un conocido creador de contenido, los intérpretes de “Pa Ti” tuvieron una discusión que habría llegado hasta la violencia física.

Las recientes fotografías de Yailin La Más Viral daban cuenta de la felicidad que se encontraba viviendo con Tekashi 6ix9ine durante los últimos días de agosto. Viajes, regalos, una fiesta sorpresa a Cattleya y la tierna declaración de la dominicana hacia el cantante fueron los hechos más resaltantes en relación a los intérpretes del género urbano.

No todo sería miel sobre hojuelas en la relación de Tekashi 6ix9ine y la dominicana (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Sin embargo, no todo sería color de rosa en la vida de los cantantes, pues la información publicada por un destacado creador de contenido en redes sociales evidenciaría que la exnovia de Anuel AA sigue lidiando con agresiones físicas y verbales a sus cortos 21 años de edad.

Pero, ¿serán ciertas las acusaciones en contra del rapero oriundo de México? Pues, quédate en esta nota para descubrirlo.

TEKASHI 6IX9INE, ¿AGREDIÓ A YAILIN LA MÁS VIRAL?

De acuerdo al influencer Arismeny Mañón, mejor conocido como DJ Topo, la cantante dominicana fue víctima de agresión física por parte del rapero de Estados Unidos.

En esa línea, el creador de contenido asegura que recibió esa noticia por parte de un allegado a la pareja, quienes no se tardaron en brindarle detalles de aquel accidente. “Sobre los rumores de Yailin y Tekashi, los cuales se están matando, miren, eso fue una fuente que me llegó anoche a mí, del 911, la persona me mandó su carnet y todo”, sostuvo.

Y aunque negó que existieran pruebas de tal gesto, el influencer añadió que el presunto caso de violencia surgió de la misma manera que la controversia entre Yailin y Anuel. “Ahora, yo no tengo prueba de eso, yo por eso lo subí normal y también después subí una noticia que decía que era mentira, pero así fue que empezó lo de Anuel, ¿lo recuerdan? Que yo lo revelé”, aseveró.

Si bien puede ser una noticia que genere bastante ruido mediático, DJ Topo alegó que desconoce los motivos de esta aparente pelea, aunque añade que los actos de violencia contra la dominicana son demasiado frecuentes. “No estoy seguro de que Tekashi le está poniendo la mano, vuelvo y reitero, pero cuando el río suena es porque piedras trae”, enfatizó.

ASÍ RESPONDIÓ YAILIN LA MÁS VIRAL A LOS RUMORES

Al cabo de unas horas, la dominicana subió un par de historias a su cuenta de Instagram donde evidencia su escultural figura vestida de un conjunto naranja mientras se dispone a hacer las actividades del día.

En dichas imágenes se puede visualizar el gran estado de ánimo que posee La Más Viral, además de lucir su más reciente operación.

Por ahora, Yailin no ha desmentido o afirmado la versión vertida por el influencer, pero las respuestas publicadas en su Instagram personal darían cuenta que todo va bien entre ella y el intérprete de “Chivirika”.

La intérprete de 21 años demostró su buen semblante tras la versión del influencer (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

A ese silencio se le sumó Tekashi, quien tampoco ha hecho publicación alguna en las últimas horas. Sea como fuere, no sería raro ver que alguno de los dos se manifieste en redes sociales para contar su propia versión de los hechos.

