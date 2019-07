Yanet García causa sensación en Instagram al comer una dona gigante

La presentadora mexicana Yanet García volvió a sorprender a sus seguidores en Instagram luego de compartir una foto en la que se le aprecia en una escena bastante curiosa y particular. Y es que esta vez la popular ‘chica del clima’ dejó de lado los bikinis y las minifaldas, y muy por el contrario, se mostró en una faceta muy poco conocida para sus más fervientes seguidores.

La imagen publicada en Instagram muestra a Yanet García en el preciso momento en el que devora una apetecible dona de gran tamaño. La joven nacida en Monterrey (México) posa para la ocasión luciendo un traje de verano de color rojo, unas modernas gafas y una gorra deportiva. Además, lleva en una de sus manos una muñeca de Lisa Simpson.

Los fans de Yanet García se quedaron sin palabras al notar que la celebridad también se da unos dulces gustitos de vez en cuando, a pesar de que en alguna oportunidad ella misma indicó que le encanta comer sano y pasar mucho tiempo en el gimnasio para conservar su imponente y generosa figura.

Yanet García sorprendió a sus fans al comer una dona de gran tamaño durante su visita a los estudios Universal de Hollywood | Foto: @iamyanetgarcia Foto: @iamyanetgarcia

“Pensé que no comías donas”, “Se me antojó tu dona y eso que no como azúcar”, “Qué rica dona”, “Me convidas un poquito”, son algunos comentarios que dejaron los fans de Yanet García en la publicación. La imagen fue tomada durante la visita que hicieron la joven y su novio, el empresario y exjugador de fútbol americano Lewis Howes, a los estudios Universal en Hollywood, Estados Unidos.

¿Cuántas calorías pudo haber consumido Yanet García en caso se haya comido toda la dona? Antes de responder esta pregunta, vale indicar que una dona es un pan dulce que tradicionalmente se fríe en grasa de cerdo. Este postre presenta un relleno de manjar, chocolate, mermelada o crema pastelera, según el gusto del consumidor.

Se estima que una dona normal de 9,5 centímetros de diámetro tiene alrededor de 300 calorías. No obstante, y sabiendo que Yanet García es una apasionada de los ejercicios, es probable que ‘queme’ esas mismas calorías entrenando una o dos horas en una sesión de gimnasio.

Yanet García y Lewis Howes se lucen cada día más enamorados | @iamyanetgarcia Foto: @iamyanetgarcia

