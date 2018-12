Yanet García disfruta los rayos del sol y lo demuestra con foto en playa que no deja nada a la imaginación

La conductora mexicana Yanet García volvió a alborotar a sus millones de seguidores de Instagram. En esta oportunidad, gracias a una sugerente fotografía que demuestra que la modelo, popularmente conocida como la "chica del clima más sexy del mundo", adora disfrutar del cálido clima característico de las playas mexicanas.

La publicación, que superó los 300 mil 'me gusta' en cuestión de horas en Instagram, nos deja ver que la conductora del programa 'Hoy' posa vistiendo un bikini blanco con detalles celestes mientras permanece sentada en una banca que le permite lucir su trabajada figura.

"Estoy feliz planeando mis próximas vacaciones con @holswap_espanol ME ENCANTA ESTÁ APP! con tantos destinos y a solo $1usd la noche no sé adonde decidirme. Uds a dónde viajarían? Que me recomiendan?", escribió Yanet García en la publicación de la foto.

La imagen continúa acumulando 'likes' en Instagram, y le ha valido a la presentadora de TV un gran número de halagos por parte de sus seguidores, quienes aprovecharon la oportunidad para recomendarle destinos turísticos como Costa Rica, Cancún y Playa del Carmen.

Yanet García es la chica de moda que remece la TV y las redes sociales. La fama de la modelo mexicana empezó en el 2015 cuando debutó como la 'Chica del clima' del programa "Gente Regia", de Televisa Monterrey. Desde entonces no ha parado y sus millones de seguidores lo garantizan.

En julio de 2018, la modelo de 27 años protagonizó portadas de medios de espectáculos tras finalizar su relación sentimental con el gamer Douglas ‘Faze Censor’ Martin, quien prefirió darle prioridad a su preparación profesional en los videojuegos a mantener su noviazfo con la conductora.