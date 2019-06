Yanet García gritó su amor por Lewis Howes tras ver romántica foto que él publicó en Instagram

Completamente enamorados, aquella frase que hizo popular el cantante Chayanne al convertirla en canción encaja también perfectamente en la historia de la mexicana Yanet García, pues está viviendo un cuento de hadas junto a Lewis Howes. Las románticas fotografías que han compartido en los últimos días en Instagram son un claro ejemplo de ello.

Desde que se presentaron juntos en el programa ‘Hoy’, donde ella es la encargada del segmento del clima, no habían hecho públicos sus momentos más preciados como pareja, pero ahora todo ha cambiado. Ella se animó a dedicarle un inolvidable texto lleno de amor y ahora él hace lo propio con una foto abrazados.

“Los planes de Dios son perfectos. El mejor tipo de amor llega cuando menos te lo esperas. Este amor es tan hermoso y estoy tan feliz de estar con este increíble hombre”, escribió la escultural ‘Chica del clima’ refiriéndose al exjugador de fútbol americano profesional de la Arena League y hasta se animó a revelar que lo llama “papi gringo”.

El estadounidense Lewis Howes no se quedó atrás y respondió la romántica publicación con un “estoy muy agradecido por este amor mágico. Eres un regalo para este mundo y me emociono cada vez que te veo porque nunca supe que alguien como tú era posible de conocer (…) eres mi mejor partido. Tienes el corazón más grande del mundo, eres cariñosa, amable, trabajas duro y humilde y me haces un mejor hombre todos los días”.

Cuando los más de 10 millones de seguidores de Yanet García en Instagram creyeron que no verían más romance, la mexicana sorprendió compartiendo una publicación de su amado. En la foto aparecen muy románticos y abrazados. “Mucho amor”, es el mensaje que pone el exjugador de fútbol americano y ella agrega un enorme “te amo”.

Yanet García y Lewis Howes son puro amor. (Foto: Instagram) Yanet García y Lewis Howes son puro amor. (Foto: Instagram)

Por si fuera poco, Lewis Howes demostró que tiene diversas fotos impresas en su casa junto a su novia. Así quedó demostrado en una publicación en la que agradeció un regalo.

Lewis Howes tiene fotos impresas de Yanet García para no extrañarla tanto cuando está en Estados Unidos. (Foto: Instagram) Lewis Howes tiene fotos impresas de Yanet García para no extrañarla tanto cuando está en Estados Unidos. (Foto: Instagram)

Los rumores de la relación entre Yanet García y el estadounidense surgieron este año luego que en febrero disfrutaran de unas románticas vacaciones. En mayo él se animó a visitar el set del programa ‘Hoy’ haciendo más oficial el romance.