Yanet García: le piden a la 'Chica del Clima' que no suba fotos de su derrier y así respondió

Yanet García es una de las conductoras más populares de México y de las redes sociales, en donde comparte candentes fotografías que hacen suspirar a sus millones de seguidores. No obstante, viene llamando la atención la aparición de ciertos mensajes que critican la actitud de la 'Sexy Chica del Clima', alegando que la celebridad "no necesita exhibirse tanto para obtener tantos 'me gusta'".

Y es que en su cuenta de Instagram, Yanet García suele publicar imágenes que lucen su muy trabajada figura, haciendo énfasis en su espalda y su derrier, ya sea en leggings, vestidos o en atrevidos bikinis.

Las imágenes no tardan en generar todo tipo de halagos entre los usuarios de Instagram, quienes expresan su gusto por García de muy diversas formas. No obstante, generaron polémica algunos comentarios que critican la actitud de la modelo de mostrar constantemente su cuerpo.

"No hay necesidad de mostrar el trasero, creo que eres demasiado bella e inteligente para estar exhibiéndote de esa manera", "¿hay alguna foto donde no salga enseñando la cola esta mujer?" o "solamente así tienes fama", son algunas de las reacciones que pueden ser leídas en Instagram.

(Foto: Captura/Instagram) (Foto: Captura/Instagram)

La respuesta de la conductora del programa matutino de Televisa "Hoy" no se hizo esperar pues, algunos días después de la publicación de las críticas, Yanet García compartió en Instagram un alentador mensaje en el que afirma que "los ganadores no hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzga a las personas por su apariencia, sino por su esencia".

Los días pasaron y la 'Sexy Chica del Clima' continuó compartiendo atrevidas fotografías en las que luce su figura, demostrando así que los comentarios negativos prácticamente no le afectan.