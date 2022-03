En los últimos meses Yanet García ha logrado mucha fama en televisión y en las redes sociales, así que ha visto cómo sus fanáticos han ido en aumento hasta un punto de que hay muchos que quieren saber más cosas sobre ella o le escriben para pedirle algunos consejos a causa de la problemática que, quizá, está atravesando en ese momento.

Casualmente, su buena onda de aconsejar a alguien en Instagram le ha traído una gran polémica, la cual se está alimentando cada día más. Y es que ‘La Chica del Clima’ está en una etapa de dimes y diretes con la actriz Martha Higareda, quien es la novia de su expareja, Lewis Howes.

Yanet García ha dejado entrever que el exjugador de fútbol americano, cuando aún estaban en una relación, le puso los cuernos con la actriz mexicana, con quien un tiempo después confirmaría una relación sentimental la cual se mantiene hasta hoy.

La 'Chica del Clima' dejó entrever que su ex, Lewis Howes, le fue infiel con Martha Higuereda (Foto: Yanet Garcia / Instagram)

¿CÓMO EMPEZÓ EL PROBLEMA ENTRE YANET GARCÍA Y MARTHA HIGAREDA?

Hace unos días, la expresentadora de “Hoy” subió a sus redes sociales una historia con la dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores. Uno de ellos dijo que acababa de terminar una relación y que su ex ya estaba saliendo con alguien más.

Al leer eso, Yanet dijo que sabe qué es lo que se siente porque su ex, dos semanas después de haber terminado con ella, viajó a Tulum con otra persona. Si bien en un inicio no dijo nombres, se trataba de Lewis Howes y Martha Higareda.

Como consejo a esa persona que le contó tal historia, la también influencer dijo que lo mejor es enfocarse en sí mismo y no saltar de una relación a otra para llenar a un vacío.

Además, recordó su caso cuando sucedió lo de Lewis Howes y ella prefirió irse a Nueva York, cumpliendo un sueño que tenía desde que era una niña.

Su publicación hizo que todo el problema se ocasione nuevamente peso a que ello ocurrió hace varios meses, específicamente en 2021.

LA RESPUESTA DE MARTHA HIGAREDA

Martha Higareda, actual pareja de Lewis Howes desde septiembre del año pasado, no se quedó callada ni de brazos cruzados ante las acusaciones de haber sido la supuesta manzana de la discordia para Yanet García, así que dio su punto de vista y su verdad al respecto.

En una entrevista con el programa “Venga la alegría”, la actriz mexicana calificó de falsa la acusación de García y aseguró que ella no se metió en ninguna relación.

Incluso, comentó que cuando el exdeportista y ella iniciaron a escribirse se percató de que estaba soltero al revisar a detalle su cuenta de Instagram y notar que no tenía ninguna publicación con alguna mujer que podría ser su pareja.

“Él no me escribió un mensaje hasta que estaba soltero. Lo primero que hice fue meterme a su Instagram para saber de él. Vi sus redes sociales y no tenía ninguna foto con una novia ni nada”, comentó Martha, quien además aseguró que su pareja es una persona íntegra.

¡En exclusiva para #VLA, Martha Higareda le responde a Yanet García, quien la acusó de una supuesta infidelidad! 😱📺 #MiMartesVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/He1FP4lkU5 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 15, 2022

LA REACCIÓN DE YANET GARCÍA

Indignada por escuchar a Martha Higuereda decir que Lewis Howes era una persona íntegra, Yanet García volvió a usar su cuenta de Instagram para manifestar su sentir y para compartir una publicación antigua de una exnovia de él, quien contó que le había sido infiel.