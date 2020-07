La popular ex ‘Chica del clima’, Yanet García , iluminó el fin de semana de sus incondicionales fans en Instagram al posar muy seductora en el borde de la piscina y luciendo un pequeño bikini negro que dejó al descubierto toda su imponente figura.

Con esta imagen de infarto, la joven de 29 años que saltó a la fama por su participación en el programa ‘Hoy’ de Televisa y por dar los reportes del clima, hizo que sus seguidores aprecien su escultural figura y su abdomen definido con una prenda que dejó muy poco a la imaginación en un soleado día de verano.

Desde que culminó su contrato con la televisora de México, Yanet García se encuentra en California, Estados Unidos, donde vive al máximo su amor con su novio Lewis Howes y con quien también disfrutó el 4 de julio, tal como lo mostró en Instagram Stories.

En solo horas, su fotografía en bikini sobrepasó los 400 mil ‘me gusta’ y los comentarios no tardaron en llegar llenando de halagos su escultural figura, la cual logró siguiendo una ardua rutina de ejercicios diaria.

Ella es una de las modelos más seductoras de las redes sociales y en su cuenta personal no solo comparte sus fotografías más impactantes, con diminutas y ajustadas prendas, sino que también demuestra que siguiendo una vida fitness se goza de mejor salud y se moldea la figura, tal como ella lo hizo, llegando a tener más de 13 millones de seguidores que viven enamorados de su anatomía y belleza.

¿En qué ocupa sus días Yanet García?

Tras su salida de la televisión y dejar de ser oficialmente la ‘Chica del clima', Yanet García no solo está viviendo al máximo su romance con Lewis Howes en los Estados Unidos, sino que sigue enfocada en su entrenamiento personal y en hacer que más personas sigan sus pasos. Es por eso que ahora ofrece sus planes de ejercicios mediante la app Fitplan. Esta le permite seguir en contacto con sus fans, además de que no deja de llenarlos de sorpresas en Instagram, donde no solo sube videos, sino también fotografías que les ‘quitan’ la respiración.









Yanet García hizo un aislamiento voluntario

Yanet García y su aislamiento voluntario para no expandir el coronavirus





JLo y sus secretos para lucir una figura envidiable

JLO hábitos (20/12/2019)