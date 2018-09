Luego de que se rumoreara que Sebastián Yatra y Yanet García habrían iniciado una relación amorosa, el propio cantante colombiano decidió hablar al respecto y dar por finalizado toda especulación sobre el tema.

El intérprete de ‘Robarte un beso’ junto a Carlos Vives señaló, según consigna People en español, que sí conoce a la presentadora de televisión nacida en México, pero descartó que hayan iniciado una relación sentimental.

“No, no, no. Relación no hay (con Yanet García)”, dijo. “Es una niña súper querida; obviamente, mucho respeto. Solo nos hemos visto en persona una vez. Pero, seguramente, la veré en alguna próxima visita por acá en el programa. Un beso y un abrazo para ella”, manifestó.

Sebastián Yatra también se refirió a lo dicho por su madre, Adela Giraldo, quien indicó que por ahora no ve bien que él tenga una relación amorosa.

“El amor llega cuando debe de llegar. (…) Y si llega la persona correcta, mi mamá, seguramente, entenderá y le gustará. Ella lo que quiere es que yo encuentre una buena mujer, por encima de cualquier cosa. Conocer a la persona por su corazón, por sus sentimientos y que sea una persona que me quiera por lo que soy”, sostuvo.