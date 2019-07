Yanet García sube la temperatura al compartir sensual foto en Instagram

Yanet García no deja de ser noticia por las publicaciones que realiza en Instagram . Esta vez, la modelo mexicana se animó a subir la temperatura con una sensual foto suya en Madrid ( España ), ciudad a la que viajó recientemente para la premier de la película ‘Bellezonismo’, donde debuta en el cine y además es protagonista.

En la instantánea, que rápidamente se volvió viral en la red social , la también presentadora de televisión luce un bikini negro que resalta su trabajada figura producto de muchas horas de ejercicio en el gimnasio.

“Enamórate del proceso y los resultados llegarán #justkeepgoing NO IMPLANTES, NO INYECCIONES, NO RELLENOS”, escribió Yanet García como descripción de la mencionada foto compartida en su perfil de Instagram .

Sin embargo, lo que más destaca de la imagen difundida por la artista nacida en México es su pose, pues aparece mostrando su derrier a la ciudad europea, mientras está parada en la cima de un edificio muy cerca de un pequeño muro de vidrio.

Su postura llamó la atención de miles de seguidores de Instagram , quienes al verla suspiraron y no dudaron en llenarla de elogios, asegurando que no pierde la sensualidad que la caracteriza.

“Eres un ángel, qué hermosa”, “wow, sin palabras”, “no puedo creerlo, divina al 100%”, fueron algunos de los tantos comentarios de los cibernautas sobre la publicación viral de la red social , que sobrepasa los 370 mil ‘Me Gusta’.