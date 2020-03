Yanet García se ha convertido en una de las presentadora de televisión más populares de estos últimos años. La mexicana de 30 años se hizo un espacio en el mundo de la televisión bajo el sobrenombre de la “Chica del clima”, ya que inició su carrera dando noticias sobre el servicio meteorológico en el programa Gente Regia.

A raíz de esta oportunidad es que los videos de la joven se comenzaron a compartir en las redes sociales y poco a poco fue ganando un gran legado de seguidores que elogian cada uno de sus publicaciones en Instagram.

Yanet García no solo comparte fotos y videos de su día a día, sino también, todas las rutinas de ejercicios que la ayudan a mantenerse en forma. Esto la ha convertido en una gran referente de la vida fit en México.

Sin embargo, hace poco tuvo una participación en el programa “Reto 4 elementos” y sus seguidores quedaron un poco decepcionados sobre su desenvolvimiento.

¿QUÉ PASÓ CON EL RENDIMIENTO FÍSICO DE YANET GARCÍA?

Muchos han dicho que el escultural cuerpo que tiene Yanet García es gracias al bisturí, pero ella siempre ha salido al frente a decir que todo ha sido realizado a punto de mucho ejercicio y solo ha admitido que se aumentó el busto.

Además, siempre se la pasa en el gym, realizando innumerables ejercicios para mantener su cuerpo fit, pero hace poco se ha vuelto viral un video de 2018 que mostraría todo lo contrario.

En ese año, la “chica del clima” fue invitada a participa en el programa “Reto 4 elementos” y esto mostró que la condición física de la chica del clima no es la que debería tener alguien que se la pasa en el gimnasio.

La conductora visitó la famosa pista de obstáculos y realizó el circuito en un tiempo de 4 minutos y 33 segundos, sin embargo muchos seguidores han comentado que lo hizo muy lento y que el video tenía varios cortes de cámara.

Por otro lado Yanet García estaba más enfocada en modelar para el video, lo que dejó un poco decepcionados a sus fans que la siguen por sus rutinas fitness, pues les hubiera gustado verla dando todo su potencial.

YANET GARCÍA Y SU MENSAJE DE AMOR PROPIO

Yanet García no se siente perfecta. Acostumbrada a deslumbrar a sus incondicionales fans con las imágenes más seductoras en Instagram y los mejores ángulos para resaltar su derrier, la mexicana confesó luchar con algo que muchas tienen, pero que pocas aceptan: las temidas estrías.

Su más reciente publicación no llegó con altas dosis de sensualidad, sino con un poderoso mensaje de amor propio y aceptación que quiso compartir para motivar a más chicas a aceptar su cuerpo tal cual es.

“Hoy quiero decirte que NO SOY PERFECTA! Hice crecer mis glúteos de una manera natural, siendo muy disciplinada. He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron estrías”, comentó la recordada ‘Chica del clima’ en su publicación.

Yanet García no dudó en mostrar las marcas que le han salido tras los 10 años de intenso ejercicio, las mismas que hoy ama y considera sus ‘marcas de guerra’, las mismas que acompañan una figura de infarto.

“Al principio no sabía por qué me estaban saliendo hasta años después. Me daba mucha pena tenerlas pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio”, aseguró.

