La estrella infantil turca Beren Gökyıldız, que protagonizó las telenovelas “Madre” (“Anne”) y “Mi hija” (“Kizim”), está trabajando en una nueva producción llamada “Yeşil Vadinin Kızı”, una adaptación de la serie canadiense “Anne with an E”, su proyecto más ambicioso hasta la fecha y donde será la protagonista de la historia.

Con apenas 12 años, la pequeña ha sabido conquistar los corazones de medio mundo gracias a su talento, ternura y carisma frente a las cámaras. Beren Gökyıldız es considerada uno de los rostros infantiles más populares de Turquía y su fama se ha extendido a España y varios países de Latinoamérica.

Es por ello que tiene millones de seguidores en el mundo que siguen cada uno de sus proyectos profesionales. Su gran talento para la actuación es sinónimo de éxito en cada producción que ella participa. Ahora Beren Gökyıldız está grabando la serie “Yeşil Vadinin Kızı”, traducida al inglés como “The girl of the Green Valley” y en español como “La niña del Valle Verde”. ¿De qué trata? Aquí te contamos todos los detalles.

Beren Gökyıldız asume un nuevo reto en su carrera con la serie “Yeşil Vadinin Kızı” (Foto: Yesil Yapim)

“YEŞIL VADININ KIZI”, LA NUEVA TELENOVELA DE BEREN GÖKYILDIZ

La estrella infantil turca Beren Gökyıldız es la protagonista de la serie “Yeşil Vadinin Kızı”, traducida al inglés como “The girl of the Green Valley” y en español como “La niña del Valle Verde”. Se trata de la adaptación de la serie canadiense “Anne with an E” que se emitió en Netflix.

En “Yeşil Vadinin Kızı”, Beren interpreta a una despierta e inocente niña huérfana que llega a vivir por error a la casa de dos hermanos solteros, cuyas vidas cambiará para siempre con su alegría e imaginación, consiguiendo formar parte, por primera vez en su vida, de una familia.

La serie turca, que aún no tiene fecha de estreno, es producida por Yesil Yapim y será distribuida internacionalmente por la distribuidora y productora turca Inter Medya.

“Nos complace anunciar que hemos adquirido los derechos de distribución de The Girl of the Green Valley”, dijo Can Okan, fundador y director ejecutivo de Inter Medya, según recoge la página web especializada en televisión TodoTVNews.

“Estoy segura de que la pequeña, que logró superar las dificultades con su corazón amoroso e inteligencia a pesar de todas las cosas desagradables y negativas que le sucedieron, calentará los corazones de la audiencia. The Girl of the Green Valley tiene un gran potencial para viajar por todo el mundo”, agregó.

La adaptación de la serie canadiense “Anne with an E” para Turquía contará, al parecer, con 120 episodios de 45 minutos cada uno. Y será dirigida por Murat Senöy y Çagil Nurhak Aydogdu.

Además de Beren Gökyıldız, la serie “Yeşil Vadinin Kızı” contará con las actuaciones de Asli Altkulac Sacar, Ece Gürer, Deniz İrem Morkoc, Dila Uca, Berfin Alarcin, Berk Yıldırım y Beril Ozcán, Sezin Bozaci.

TRÁILER DE “YEŞIL VADININ KIZI” DE BEREN GÖKYILDIZ

A través de su cuenta de Instagram, Beren Gökyıldız compartió el tráiler de “Yeşil Vadinin Kızı”, la nueva serie en la que está trabajando y su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

En las imágenes se puede ver por primera vez en acción a la actriz turca en la piel de este nuevo personaje que promete robarse también el corazón del público, como lo han hecho sus anteriores trabajos como protagonista.