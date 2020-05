Yiddá Eslava y Julián Zucchi sorprendieron a todos al anunciar este jueves que se convertirán en padres por segunda vez a través de un emotivo video que compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram y que titularon: “Ahora seremos 4”.

La pareja de exchicos realitys -que ya tienen a Tomás, su primogénito de 3 años- no dudó en manifestar lo feliz que se encuentra por la noticia, pese a que su bebé llega en un momento crítico a nivel mundial por la pandemia del coronavirus.

“Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles pero queríamos contarles que estamos muy, pero muy felices”, se escucha decir a Yiddá Eslava al inicio del clip a lo que Julián Zucchi agrega: “Les habíamos dicho que teníamos una noticia opara contarles hoy y esta es la noticia”.

Inmediatamente, se aprecian unas imágenes de la ecografía que se realizo la actriz para conocer a su nuevo bebé y Zucchi aclaró que no se trataba de una broma. “Esto no es una broma... Es un video diferente para compartir nuestra felicidad con ustedes”, indicó.

“Así que ya lo saben esa cara de cansada que me decían: ‘Yiddá estás comiendo más’... Pues bien les cuento que no era eso, sino era ‘Le Bebé’”, manifestó Eslava y Julián agregó: “Ya no vamos a ser tres, vamos ser cuatro en la familia Zucchi-Eslava”.

Finalmente, los emocionados padres agradecieron el apoyo que reciben de sus seguidores. “Gracias por sus mensajes, por alegrarse por los avances profesionales, por nuestra película y por nuestra familia (...) Vamos a vivir con ustedes este proceso maravilloso de volver a ser papás”, expresaron.

