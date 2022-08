El miércoles 31 de agosto llegó a Netflix una nueva película británica: “Yo estuve aquí”. También conocida como “Pasaba por aquí”, la producción está protagonizada por George MacKay, recordado por su rol en “1917″, y se presenta como un atractivo thriller en el catálogo de la famosa plataforma de streaming.

Dirigida por Babak Anvari y titulada en inglés como “I Came By”, la cinta aborda la historia de un grafitero que descubre un retorcido secreto en un sótano oculto y desata acontecimientos que ponen en peligro a sus seres queridos.

ALERTA DE SPOILER. Después de ver el largometraje, quizá tuviste algunas dudas sobre su desenlace. Por ello, a continuación, te contamos cuál es el final explicado (ending explained) de la película de Netflix “Yo estuve aquí”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “YO ESTUVE AQUÍ”?

Al irrumpir en casa de Héctor Blake (Hugh Bonneville) por primera vez, Toby (George Mackay) encuentra fotos comprometedoras de un joven herido. Entonces, cuando regresa, hace otro descubrimiento impactante: hay un muchacho prisionero en una habitación. Héctor, entonces, se da cuenta de su presencia y mata al grafitero.

Lizzie (Kelly MacDonald ) , como es comprensible, se preocupa por la desaparición de su hijo. Así, con la ayuda de la agente Ella Lloyd, Héctor es arrestado al encontrarse una sospechosa habitación de pánico en su casa, que ahora está vacía.

Luego de que Héctor sea liberado, Lizzie lo sigue y lo ve hablando con un joven iraní llamado Omid. Ambos se van a casa del asesino de Toby y la mujer observa cómo el muchacho huye del lugar.

De esta manera, Lizzie lo rescata. Sin embargo, Héctor la reconoce. Más tarde, Omid desaparece y la madre de Toby va a buscarlo. Lamentablemente, el asesino la encuentra, la reúne junto a Omid, mata a ambos y quema sus restos.

“I Came By” se estrenó el miércoles 31 de agosto. (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “YO ESTUVE AQUÍ”?

1. Jay se da cuenta de la desaparición de Lizzie

Una semana después del asesinato de Lizzie, Jay (Percelle Ascot ) se da cuenta de su desaparición y empieza a tener sospechas de Héctor. Por eso, acude a la casa del homicida y descubre que ha sido desalojada y puesta a la venta.

Lizzie fue asesinada por Héctor (Foto: Netflix)

2. Jay se enfrenta al villano

Con la ayuda de Naz, Jay descubre que Héctor está en un evento de su antigua escuela. A su llegada, el joven se lo enfrenta y pelea con él. Tras una ardua lucha, el muchacho lo golpea y le exige que le diga cuál es el paradero de Toby y Lizzie. Así, se entera de que están muertos y que el hombre se deshizo de sus restos.

Jay se enfrentó al asesino de Toby (Foto: Netflix)

3. ¿Qué descubre la policía al llegar?

Tras la discusión, la policía encuentra a Héctor golpeado y atado. No hay rastro de Jay, pero sí un mensaje: el reconocido grafiti “Yo estuve aquí” (“I Came By”). El asesino, entonces, es atrapado con pruebas irrefutables que lo incriminan.

4. ¿Por qué Héctor encerraba a los jóvenes?

Durante su conversación con Omid, Héctor explicó que alguna vez su padre invitó a un joven llamado Ravi a vivir con ellos. Con el paso del tiempo, su progenitor se acostó con el muchacho. Tras esto, su madre se suicidó y él encontró el cuerpo.

Al ser enviado a un internado, Héctor se sintió desplazado y guardó mucho resentimiento. Por eso, un día atacó a Ravi hasta casi matarlo y confesó que esa experiencia fue liberadora. En ese sentido, es muy probable que vea a los prisioneros como la figura de aquel joven que “causó” la muerte de su mamá. Esta sería la razón por la que los castigaría sin piedad.

Héctor se sintió desplazado y guardó mucho resentimiento tras la muerte de su madre (Foto: Netflix)

5. ¿Es Ravi el prisionero que encuentra Jay?

Al final de la cinta, Jay encuentra a un último prisionero y lo libera. En esta escena, muchas personas quizá se preguntaron acerca de su identidad, pues, incluso, podría ser el propio Ravi. Lo cierto es que Babak Anvari, director de la película, reveló al medio Digital Spy que eran prisioneros diferentes, por lo que fue la víctima que escogió Héctor tras la mudanza.