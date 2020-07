Lenny de la Rosa es un actor cubano que alcanzó gran popularidad al interpretar al malvado ‘Ari’ en la telenovela “Yo no creo en los hombres”. El artista dio mucho que hablar con las escenas en donde maltrataba y humillaba a su novia Doris (Estefanía Villarreal) por su sobrepeso.

De la Rosa llegó a México para cumplir su sueño de ser un aclamado actor de telenovelas, así que fue parte de algunos melodramas como “Triunfo del amor”, “Libre para amarte”, “Bailando por un sueño” y su última participación en pantallas fue en la historia de “A que no me dejas”.

Luego de estas exitosas participaciones, Lenny decidió alejarse de las pantallas para dedicarse a otra de sus pasiones: la música.

¿QUÉ HA HECHO LENNY DE LA ROSA TRAS ALEJARSE DE LAS PANTALLAS?

Lenny de la Rosa decidió alejarse de las telenovelas y tras vivir varios años en México; el cubano decidió hacer las maletas para emprender un nuevo proyecto artístico en Miami.

A través de las redes sociales, el también actor promocionó su nuevo sencillo Brujería, un tema de corte urbano que ya está sonando en todas las plataformas digitales.

Lenny de la Rosa en su nueva faceta de cantante urbano (Foto: Instagram / Lenny de la Rosa)

La canción, compuesta a cuatro manos con el productor venezolano Jhon Paul, es la primera de un álbum que el cubano publicará en los próximos meses bajo el sello Rouvroy Entertainment.

“Me siento muy feliz ante esta nueva aventura en la que me estoy dando a conocer como cantante, luego de desarrollar una carrera de 15 años como actor de televisión y teatro en México”, expresó De la Rosa a el diario Nuevo Herald.

“Es algo que considero una bendición porque no siempre se tiene la oportunidad de estar rodeado de personas tan talentosas y con un gran conocimiento de la música urbana”.

El cantante reconoció que ha tenido vivencias similares como las que expone en la canción: “Siempre en la vida pasamos por una situación parecida y lo bonito de todo esto es que pasan los años, te das cuenta de que todo es parte de un aprendizaje”, señaló.

Lenny de la Rosa ha incursionado en la actuación y en los reality shows, sin embargo, reconoce que la música es lo que más lo apasiona.

“Desde niño estudié música, me terminé graduando de la Escuela Nacional de Música (Cuba), esto me llevó a viajar por el mundo y ya después se me abrieron otras oportunidades en la televisión, en las telenovelas y todo esto del teatro musical en México, pero la música es lo que más me representa como artista, es donde más fluyo”, contó a Siempre Mujer de España.

Lenny de la Rosa se aventuró a Miami para iniciar su carrera como cantante (Foto: Instagram / Lenny de la Rosa)

VIDEO RECOMENDADO

Paulina Goto: las telenovelas que marcaron la trayectoria de la actriz mexicana

MÁS SOBRE TELENOVELAS