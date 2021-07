Aunque Netflix aún no ha confirmado la tercera temporada de “Yo nunca” (“Never Have I Ever”, en su idioma original), todo parece indicar que la historia de Devi, Paxton y Ben continuará en una nueva tanda de episodios de la comedia dramática protagonizada por la actriz tamil-canadiense Maitreyi Ramakrishnan.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial del gigante del streaming, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de su audiencia y aunque no comparte dichas cifras pueden influir en la renovación o cancelación de una serie.

Además del anuncio oficial de una tercera temporada de “Yo nunca”, Netflix deberá confirmar el regreso del elenco de la serie creada por Mindy Kaling y Lang Fisher, al igual que los nuevos personajes que su sumarán a la ficción.

Al final, Devi se quedó con Paxton, pero ¿qué pasará en la tercera temporada? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “YO NUNCA”?

La tercera temporada de “Yo nunca” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero es probable que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a mediados del 2022. Aunque todo dependerá de la renovación y del inicio del rodaje.

La primera entrega se estrenó en abril de 2020 y no se renovó hasta julio de ese año, por lo tanto, los fans de “Never Have I Ever” deberán esperar unos meses antes de cualquier confirmación oficial de Netflix.

Tal vez la renovación llegue en octubre de 2021, lo que significa que podrían empezar las grabaciones en los últimos meses del año y continuar con el proceso de post-producción en los primeros meses del 2022.

Ben descubrió que Devi quería escogerlo a él en lugar de Paxton (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “YO NUNCA”?

Al final de la segunda temporada de “Yo nunca”, Devi termina su relación secreta con Paxton y acude al baile con su amiga Eleanor. Cuando decide abandonar la fiesta aparece el deportista y acepta hacer público su romance. A pesar de estar con Aleesa, Ben no puede evitar sentirse afectado por la nueva pareja, sobre todo porque Elle le cuenta que Devi quería escogerlo a él.

Entonces, ¿Qué pasará con Ben y Aleesa? ¿La relación de Devi y Paxton funcionará? ¿Qué sucederá con Eleanor, Fabiola y sus respectivas parejas? ¿Nalini Vishwakumar le dará otra oportunidad al amor? ¿Kamala terminará su compromiso impuesto y saldrá con el maestro de su prima? ¿Paxton entrará a la universidad? ¿Ben intentará recuperar a Devi?

Las anteriores y otras inquietudes deberán resolverse en una posible tercera temporada de “Never Have I Ever”.