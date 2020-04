El nuevo furor adolescente de Netflix, Yo nunca (Never Have I Ever en Inglés), se ha posicionado rápidamente en los primeros lugares de las preferencias de los suscriptores de la plataforma streaming.

La ágil manera de relatar los conflictos de la juventud de Yo nunca ha hecho que la serie de Netflix sea bien recibida también por los distintos medios especializados. ¿Qué están diciendo exactamente de la comedia adolescente?

¿DE QUÉ SE TRATA YO NUNCA?

Creada por Mindy Kaling y Lang Fisher, Yo nunca (Never Have I Ever) es una comedia dramática que trata sobre la vida de Devi, una adolescente norteamericana de origen indio que a pesar de conseguir muy buenas notas tiene problemas para socializar debido a su ambición y a su mal genio.

Devi pide a los dioses cambiar esto y todo lo malo que sucedió el año anterior. Lo primero que pide es poder asistir a las fiestas que organizan sus compañeros de clase y poder declinar invitaciones a tomar alcohol y drogas, así como, conseguir por fin, un novio que según ella, tanto quiere.

Aunque no se trata de una serie autobiográfica “Yo nunca” podría ser la historia de Mindy Kaling, ya que tal como lo señaló la guionista, la ficción pretende mostrar otra cara de los estudiantes aplicados: “Los nerds no son solo los marginados y los callados. Somos ambiciosos, a veces tenemos personalidades desagradables, queremos tener sexo y sueños como todos los demás niños”.

Los diez episodios de la primera temporada de la serie, protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Lee Rodriguez, Ramona Young y Darren Barnet, están disponibles en Netflix recién desde el lunes 27 de abril de 2020, pero los usuarios del servicio ya preguntan por una segunda entrega.

¿QUÉ OPINA LA CRÍTICA DE LA SERIE?

Para Brian Lowry de CNN, Yo nunca le da “nuevos atractivos a una fórmula antigua, como lo es la historia del despertar de la adolescencia”. Esto para el crítico se debe en gran parte a la gran interpretación de Maitreyi Ramakrishnan.

“Dulce, divertida y ocasionalmente extraña, es show que aporta la sensibilidad de una película independiente al formato de comedia de media hora”, dice Lowry.

Por su parte, Sangeeta Singh-Kurtz, de la web The Cut, nos pide que le demos “una oportunidad” a Yo nunca. “Es fácil de ver en la línea de A todos los chicos de los que me enamoré y tiene un elenco diverso de manera deliberada: los personajes lidian y a menudo luchan con sus identidades no blancas”, señala.

“Una cosa es segura: es muy bueno encender Netflix y ver a una chica india sexualmente activa, que es muy inteligente y, al mismo tiempo, una estúpida. Me encanta verla levantarse con su cultura, y muchas veces sobreponerse a solo ser adolescente”, agrega The Cut.

Mientras tanto, Margaret Lyons, del New York Times, dice que “Yo nunca se comporta como la clásica comedia adolescente y tiene algo de Mean Girls en términos de su antropología de los grupos adolescentes y su estética escolar. Pero está enraizado en el ámbito de la sinceridad de la película El mundo de Ángela (1994), en esa incapacidad adolescente para el prevenir las cosas, donde todo es importante y estar vivo es humillante”.

Por último, Kristen Lopez, de Indie Wire, asegura que “Yo nunca es muy divertida y es una serie obligada para las adolescentes gracias a su enfoque en las pequeñas cosas (...). Aunque la serie toma algunos episodios para encontrar su rumbo, una vez que lo hace, es magia. Netflix sería tonta si abandonara este programa prematuramente”

¿“YO NUNCA” TENDRÁ TEMPORADA 2?

El gigante del streaming aún no realizado ningún anuncio sobre el futuro de “Yo nunca”, pero por lo visto en el último episodio, donde Devi busca un escape luego de pelear con su madre debido a las malas noticias y el cumpleaños de Mohan ofrece la oportunidad de un cierre y de nuevos comienzos, la historia de Devi podría continuar.

Todavía hay preguntas pendientes sobre el futuro de la familia Vishwakumar, por ejemplo, Nilani evaluaba la decisión de trasladar a la familia a la India mientras Devi busca universidades, y parecía surgir un triángulo amoroso entre Devi, Ben y Paxton.

Aún es pronto para una respuesta oficial de Netflix, ya que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras si las toma en cuenta a la hora de renovar o cancelar una ficción.

En Rotten Tomatoes, la serie tiene una aprobación del 100% basada en 18 reseñas, con una calificación promedio de 7.8 / 10, mientras que en Metacritic tiene un puntaje promedio ponderado de 82 de 100 basado en 14 revisiones, lo que da grandes esperanzas a una segunda temporada de “Yo nunca”.

Por lo pronto solo queda esperar la confirmación, aunque considerando la pandemia que afecta al mundo es probable que la respuesta tarde en llegar, y si se renueva el rodaje de los nuevos episodios no empezarían pronto.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “YO NUNCA”?

Si Netflix renueva “Yo nunca” lo más probable es que los episodios se estrenen a fines del 2021 o incluso en el 2022, debido al COVID-19 aplaza el calendario de estrenos de la plataforma streaming.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 1 DE “YO NUNCA”

Piloto. Luego de un trauma reciente, Devi comienza su último año escolar decidida a quitarse las etiquetas viejas y ser popular de una vez por todas.

... me acosté con Paxton Hall-Yoshida . Devi duda en contarles a sus amigas la verdad sobre sus incómodas interacciones con Paxton. La perspectiva de un matrimonio arreglado pone a Kamala bajo presión.

... me emborraché con los populares. El plan de Devi para ganar puntos con Paxton en una fiesta tiene un giro inesperado, Fabiola descubre nuevas emociones, y Kamala toma una decisión.

... me sentí muy india. Durante el Ganesh Chaturthi, Devi se pregunta cuánto se identifica con la cultura india, Nalini evita a las tías pesadas, y Kamala se preocupa por su futuro.

... comencé una guerra nuclear. Devi permite que corran los rumores sobre ella y Paxton durante una salida escolar. Fabiola se abre a Eleanor, quien recibe terribles noticias sobre su madre.

... fui el chico más solitario del mundo. Con padres ausentes, una novia superficial y nadie con quien pasar el rato, Ben Gross está más solo que nunca... hasta que una insospechada invitación le da esperanza.

... he sido una mentirosa de lo peor. Devi sobrepasa varios límites en el intento de ser una mejor amiga. El reencuentro de Eleanor con su madre conduce a múltiples revelaciones y confesiones.

... molesté a todos los que conozco. Luego de otro altercado con sus amigas, Devi lidia con un trauma sin resolver. Una fiesta en casa de Ben tiene resultados incómodos, horribles y fascinantes.

... tuve que impresionar a alguien. Devi desentierra viejos recuerdos y resentimientos. Mientras tanto, Kamala se ve obligada a sincerarse cuando la familia invita a su pretendiente a la casa.

... pedí perdón. Devi busca un escape luego de pelear con su madre debido a las malas noticias. El cumpleaños de Mohan ofrece la oportunidad de un cierre... y de nuevos comienzos.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 1

Con un elenco joven perfectamente seleccionado en el que se destaca la actriz debutante Maitreyi Ramakrishnan , elegida en un casting abierto entre más de quince mil postulantes para interpretar a la inteligente, sensible, graciosa y ocurrente Davi, la serie celebra la diversidad y sobre todo los complejos contornos de la identidad de una joven mujer dispuesta a ser la heroína de su propio cuento de hadas con guapo príncipe incluido, por supuesto.

Maitreyi Ramakrishnan como Devi Vishwakumar

Poorna Jagannathan como Nalini Vishwakumar

Richa Moorjani como Kamala

Ramona Young como Eleanor

Benjamin Norris como Trent

Jaren Lewison como Ben Gross

Darren Barnet como Paxton Hall-Yoshida

VIDEO RECOMENDADO

Outer Banks, personajes: ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

TE PUEDE INTERESAR