La cuarta temporada de “Yo nunca” (“Never Have I Ever” en su idioma original), serie de Netflix creada y producida por Mindy Kaling y Lang Fisher, se estrenó en Netflix el 8 de junio de 2023 y aunque se anunció como el final del camino de la historia de Devi Vishwakumar, algunos fans aún tienen esperanzas de ver más episodios.

En los últimos episodios de la comedia romántica protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, Lee Rodriguez y Ramona Young, la adolescente indio-estadounidense enfrenta su último año de secundaria que viene cargado de dudas sobre la universidad, crisis de identidad y flechazos que calan hondo.

Además de sus problemas con Ben y su nueva novia, Devi ve como el sueño de toda su vida se convierte en una pesadilla cuando las cosas que había planeado para su futuro no salen como esperaba. Entonces, ¿habrá temporada 5 de “Yo nunca”?

Fabiola y Eleanor ayudando a Devi a enviar un mensaje a Ben en la cuarta temporada de “Yo Nunca” (Foto: Netflix)

“YO NUNCA”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es no. En mayo de 2022, Mindy Kaling y Lang Fisher anunciaron que la serie de Netflix terminaría después de la cuarta temporada, asimismo, agradecieron a los fanáticos por el gran éxito y prometieron un gran final para la historia de Devi Vishwakumar.

En conversación con Entertainment Tonight, Kaling enfatizó el hecho de que “Never Have I Ever” siempre se escribió como un “espectáculo de la escuela secundaria”, por lo tanto, era de esperar que terminara una vez que Devi se dirigía a la universidad.

“No pueden estar en la escuela secundaria para siempre. Hemos visto esos programas. Como, has estado en la escuela secundaria durante 12 años. ¿Qué está pasando aquí? Además, los actores envejecen y comienza a parecer una locura que uno de 34 años interprete a alguien de 15 años”, indicó.

Al final de la cuarta temporada de “Yo nunca”, el último fin de semana de verano coincide con una alegre ocasión y debido a que están a punto de comenzar nuevas vidas, Devi, su familia y sus amigos tienen muchas razones para celebrar. Por lo tanto, se trata de un cierre adecuado.

No obstante, Mindy Kaling no descarta la idea de realizar un spin-off. “Absolutamente consideraría hacer eso si hubiera una demanda”, dijo en una entrevista con PopSugar. “En realidad, nunca he pensado en un spin-off. Es un experimento mental divertido, pero en realidad no he pensado en uno”.

¿Qué pasará con Devi tras su graduación al final de la temporada 4 de "Yo nunca"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “YO NUNCA”?

La cuarta temporada de “Yo nunca” está disponible en Netflix desde el 8 de junio de 2023, por lo tanto, para ver los últimos capítulos de la serie solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.