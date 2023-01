Dirigida por Tsuboi Toshio, Kato Naoki y Miyazaki Yohei, “Yo seré tu flor” (“Kimi no Hana ni Naru” en su idioma original y “I Will Be Your Bloom” en inglés) es una serie japonesa que se emitió en TBS entre 18 de octubre y el 20 de diciembre de 2022, pero llegará a Netflix el 1 de febrero de 2023.

La ficción escrita por Yoshida Erika narra la historia de una exprofesora de secundaria se convierte en el administrador interno de un dormitorio ocupado por una banda de chicos fracasados y se une a ellos en su sueño de convertirse en los mejores artistas.

“Yo seré tu flor” cuenta con un elenco conformado por Rintarô Hachimura, Tsubasa Honda, Masaya Kimura, Haruka Kinami, Mamoru Miyano, Ryubi Miyase, Mari Natsuki, Sara Shida, Fumiya Takahashi, Hiromu Takatsuk, Naoto Takenaka, Keito Tsuna y Yuki Uchida. Pero ¿quién es quién en la serie japonesa que llega a Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “YO SERÉ TU FLOR”

1. Honda Tsubasa como Nakamachi Asuka

Honda Tsubasa, actriz y modelo japonesa que apareció en series como “Renai Neet: Wasureta Koi no Hajimekata”, “Vampire Heaven”, “Andō Lloyd: A.I. knows Love?”, “Koinaka” y “Jimi ni Sugoi! Kōetsu Girl: Kouno Etsuko”, interpreta a Nakamachi Asuka, la exmaestra que trabaja para una boy band.

Honda Tsubasa como Nakamachi Asuka en la serie japonesa "Yo seré tu flor" (Foto: TBS/ Netflix)

2. Takahashi Fumiya como Sagami Dan

Takahashi Fumiya, que participó en el drama “Kamen Rider Zero One”, “Estoy loco por ti”, “There’s a Reason for Love to Dress Up”, “Beloved” y “Doctor White”, es el encargado de dar vida a Sagami Dan, miembro de la banda 8LOOM.

Takahashi Fumiya como Sagami Dan en la serie japonesa "Yo seré tu flor" (Foto: TBS/ Netflix)

3. Miyase Ryubi como Naruse Daijiro / Naru

Miyase Ryubi, que hizo su debut en el mundo del entretenimiento en 2018 como miembro del grupo ídolo M! LK, como actor en 2019 y que en 2020 dejó el grupo musical para enfocarse en su carrera actoral, asume el rol de Naruse Daijiro / Naru.

Miyase Ryubi como Naruse Daijiro / Naru en la serie japonesa "Yo seré tu flor" (Foto: TBS/ Netflix)

4. Tsuna Keito como Furumachi Yukiya

Tsuna Keito, actor japonés que trabaja para Watanabe Entertainment.y que apareció en las series “Bungaku Shojo”, “Kishiryu Sentai Ryusoulger”, “Homeroom” y “Marry Me!”, encarna el papel de Furumachi Yukiya en “Yo seré tu flor”.

Tsuna Keito como Furumachi Yukiya en la serie japonesa "Yo seré tu flor" (Foto: TBS/ Netflix)

5. Hachimura Rintaro como Ichinose Eiji

Hachimura Rintaro es un miembro del grupo de chicos WATWING que en 2022 se convirtió en miembro de la boy band temporal 8LOOM para el drama televisivo “Kimi no Hana ni Naru”.