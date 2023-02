CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Yo seré tu flor” (“Kimi no Hana ni Naru” en su idioma original y “I Will Be Your Bloom” en inglés), que está disponible en Netflix desde el 1 de febrero de 2023, sigue a Nakamachi Asuka (Honda Tsubasa), una exprofesora de secundaria de 30 años que tras perder su empleo debido a un caso, se convierte en la madre encargada del dormitorio de un grupo de jóvenes artistas en apuros.

Su trabajo es hacer casi todo para los siete miembros del grupo 8LOOM, incluso cocinar y limpiar. En ese lugar, Asuka se encuentra con su exalumno Sagami Dan (Takahashi Fumiya), ahora es el líder de la boy band.

Aunque la banda de chicos no ha tenido ningún éxito, Sagami Dan está dedicado al grupo y su papel como líder. Mientras lo observa, Nakamachi Asuka recupera la pasión que tenía como maestra y se enfrenta a la frustración que alberga.

en la serie japonesa "Yo seré tu flor" (Foto: TBS/ Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “YO SERÉ TU FLOR”?

En los primeros episodios de “Yo seré tu flor”, la directora ejecutiva de la agencia decide darle a 8loom seis meses más para demostrar que todavía pueden triunfar en la industria, de lo contrario disolverá el grupo. En tanto, Asuka se propone ayudarlos y decide ganar más fans para la banda.

Sin embargo, como parte de su estrategia para que los miembros del grupo musical sean más autosuficientes, la nueva directora Kousaka anuncia que Asuka dejará de ayudarlos. Además, los protagonistas de la serie de TBS se inquietan ante el abrumador desafío de lograr la renovación de un contrato.

Cuando Dan debe escribir una canción de amor, pero no sabe por dónde comenzar, Asuka organiza una cita falsa para ayudarlo, sin embargo, en el proceso descubre sus complejos sentimientos.

A pesar de que la oportunidad de presentarse en vivo por TV se complica debido a una lesión de Takara y que la banda debe superar otros inconvenientes, consiguen conquistar al público y se preparan para actuar en la antigua escuela de Dan, y más tarde, organizan su primera gira nacional.

Sin embargo, los problemas no tardan en aparecer. Eiji se enoja cuando Yukiya invita a un antiguo miembro, descubren por qué Asuka dejó su trabajo como profesora, Dan se rehúsa a disculparse con los fans de 8LOOM y Hanamaki le pide que se separe un tiempo del grupo. Todo esto y algunos desacuerdos entre los miembros, los llevan a decidir separarse.

Al final de la serie japonesa "Yo seré tu flor",, 8loom decide separase (Foto: TBS/ Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “YO SERÉ TU FLOR”?

¿8LOOM se separa?

En el último episodio de “Yo seré tu flor”, Hanamaki visita a Asuka, quien tras dejar a los chicos de la banda trabaja como madre de dormitorio y maestra en una escuela gratuita, para informarle que 8loom ha decidido separarse. De inmediato, la profesora se reúne con ellos y le expresa su apoyo aunque les pide que reflexionen sobre lo que verdaderamente quieren y se comprometan con ello.

Tal como acordaron, en el último concierto de la gira, Dan se prepara para anunciar la separación de la banda a los fans, pero en su lugar dice que no quiere renunciar a 8LOOM, pero comprende que los demás quieren cumplir sus sueños personales, así que los esperará el tiempo necesario.

Los siete miembros de 8loom prometen volver a reunirse en el escenario, algo que cumplen tres años después. Luego de alcanzar logros individuales, vuelven como una banda y presentan un nuevo tema musical.

“Yo seré tu flor” termina con Dan buscando a Asuka, quien se sorprende al verlo porque creía que el reencuentro de la boy band era un evento en vivo. Ambos se dan un abrazo mientras suena el nuevo tema de 8LOOM.