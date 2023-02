“Yo seré tu flor” (“Kimi no Hana ni Naru” en su idioma original y “I Will Be Your Bloom” en inglés), serie japonesa que se emitió en TBS entre 18 de octubre y el 20 de diciembre de 2022, se estrenó en Netflix recién el 1 de febrero de 2023, pero los fanáticos de los doramas ya preguntan por una segunda temporada.

La ficción escrita por escrita por Yoshida Erika cuenta con un elenco conformado por Rintarô Hachimura, Tsubasa Honda, Masaya Kimura, Haruka Kinami, Mamoru Miyano, Ryubi Miyase, Mari Natsuki, Sara Shida, Fumiya Takahashi, Hiromu Takatsuk, Naoto Takenaka, Keito Tsuna y Yuki Uchida.

“Yo seré tu flor”, dirigida por Tsuboi Toshio, Kato Naoki y Miyazaki Yohei, narra la historia de una exprofesora de secundaria se convierte en la administradora interna de un dormitorio ocupado por una boy band fracasada y se une a ellos en su sueño de convertirse en los mejores artistas. Entonces, ¿habrá temporada 2?

“YO SERÉ TU FLOR”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, ni TBS ni Netflix han confirmado una nueva tanda de episodios, pero por lo visto en el último capítulo, la historia de los miembros de la banda 8loom tiene un desenlace adecuado, no obstante, el vínculo de Asuka y Dan podría ser profundizado en una segunda entrega.

También es importante considerar que la mayoría de producciones asiáticas solo cuentan con una temporada. Sin embargo, hay algunas excepciones como “La gloria” y “El juego del calamar”. ¿Sucederá lo mismo con “Yo seré tu flor”?

Al final de la primera temporada, algunos desacuerdos entre los miembros y otros problemas de la banda, los llevan a decidir separarse. En el último concierto de la gira, Dan se prepara para anunciar la separación de la banda a los fans, pero en su lugar dice que no quiere renunciar a 8LOOM, pero comprende que los demás quieren cumplir sus sueños personales, así que los esperará el tiempo necesario.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de TBS y Netflix, servicio streaming que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a esas cifras determinar el futuro de una serie.