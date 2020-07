“Yo soy Betty, la fea” es una de las telenovelas colombianas más exitosas en la historia de la televisión. La historia de amor entre “Betty” y “Don Armando” sobrepaso las fronteras, ya que fue retransmitida con gran popularidad en más de 180 países, doblada a más de 20 de idiomas y alcanzó el récord Guinness como la novela más exitosa del mundo.

El exitoso melodrama traspasó fronteras y generaciones, dejando varias personajes, escenas y frases inolvidables. Sin duda, la telenovela supo robarse el cariño de millones de personas que hoy recuerdan con nostalgia a sus protagonistas.

La historia de Beatriz Pinzón Solano también llegó a conquistar a los televidentes de Corea del Sur, pero son su adaptación en un drama coreano que tuvo por nombre She was pretty.

Este dorama fue estrenado en 2015 por de la cadena MBC, contó con solo 16 episodios que bastaron para alzarse con un el aplauso de los televidentes y fue protagonizado por Hwang Jung Eun, Park Seo Joon, Choi Siwon y Go Joon Hee.

¿DE QUÉ TRATABA LA VERSIÓN COREANA DE YO SOY BETTY, LA FEA?

She was pretty tiene como inspiración la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, pero no puede catalogarse como una “versión” de la historia de 1999 pues sus personajes y trama son totalmente diferentes. No obstante, se mantuvo la esencia del original al relatar una vez más la historia de una joven poco agraciada que se enamora de su jefe en un trabajo vinculado a la moda.

La comedia romántica comienza contando la historia de Kim Hye Jin, una joven nacida en el seno de una familia rica que ostentaba una gran belleza, y un pequeño llamado Ji Sung Joon, quien sufre de baja autoestima y sobrepeso.

El aparentemente incompatible par forja una entrañable amistad, pero Sung Joon debe mudarse a Estados Unidos y, antes despedirse, le confiesa a su mejor amiga que está enamorado de ella.

Durante el tiempo que su amigo está lejos, Hye Jin atraviesa duras circunstancias: la editorial familiar se va a la quiebra, su padre muere y desarrolla una psoriasis, eventos que la afectan emocional y físicamente.

Años más tarde, Sung Joon regresa a su país siendo todo un galán y editor jefe de una revista de modas y lo primero que decide es reunirse con Hye Jin; sin embargo, puesto a que está muy deslucida debido a la enfermedad que padece, él es incapaz de reconocerla el día del encuentro y ella no quiere confesar su identidad por la vergüenza que siente con su aspecto.

El universo complicará aún más la situación de la protagonista cuando consiga un puesto como practicante en la compañía que lidera su amigo. Por fortuna, en este lugar conocerá a un apuesto joven llamado Shin Hyuk, que se enamorará de ella y le brindará apoyo.

En esta historia de amor se desarrollarán otra serie de circunstancias hasta que Sung Joon pueda descubrir que su primer gran amor estaba justo frente a sus narices. Cuando esto ocurra, Hye Jin deberá decidir si entregará su corazón a su amigo de la infancia, que la menosprecia mientras desconoce su verdadero ser, o a su dulce compañero de trabajo.

Al igual que Betty, la fea, el personaje principal sufrirá una gran transformación hacia una joven bella y empoderada mujr que dejará boquiabiertos a todos.

