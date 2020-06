Ha pasado más de 20 años desde que se estrenó “Yo soy Betty, la fea”, la telenovela colombiana más exitosa de las últimas dos décadas. Beatriz Pinzón, don Armando, Nicolás Mora y el ‘Cuartel de las Feas’ están de regreso gracias a su retransmisión en Netflix.

La ficción marcó a toda una generación a partir de la historia de Beatriz Pinzón Solano, una mujer real que ingresa a la industria de la moda y belleza, donde a pesar de que todo se califica por la apariencia, logra hacer la diferencia por su inteligencia. Su persistencia por hacer las cosas correctas y conquistar a su jefe tiene un final feliz, cuando los protagonistas se casan y tienen una hija.

Betty siempre estuvo acompañada de su inseparable amigo Nicolás Mora. Interpretado por Mario Duarte, es un economista desempleado, además del mejor y único aliado de Beatriz, a quien conoce desde que son niños.

Beatriz Pinzón y Nicolás Mora fueron grandes amigos en la telenovela colombiana (Foto: RCN)

Esa relación de amistad, sin embargo, escapó de las pantallas y los sets de televisión y mantenían un vínculo que, aunque muchos del medio lo sabían, fueron casi todos los fans que desconocían de esto. ¿De qué se trata? A continuación algunos detalles que salieron a la luz hace algunos años.

EL ‘SECRETO’ MEJOR GUARDADO DE NICOLÁS MORA Y BETTY

Mario Duarte (Nicolás Mora) fue novio de la también actriz Verónica Orozco, quien es hermana de Ana María Orozco (Beatriz Pinzón). Y aunque el amor de Mario y Verónica no fue para toda la vida, duró cuatro años.

Aunque no fue un total secreto, pocos conocían este vínculo, sobre todo, los seguidores de la telenovela. De hecho, esta relación ya existía cuando empezaron las grabaciones de “Yo soy Betty, la fea”.

Hace algunos años, en la revista La Nación, Duarte contó que su cuñada en ese entonces le ayudó en su papel de Nicolás Mora, pero también con su carrera musical.

Nicolás Mora también fue víctima de burlas en la ficción porque es poco atractivo (Foto: RCN)

“La hermana de Ana, la actriz Verónica Orozco, es mi compañera desde hace unos años, por lo que hay un vínculo de amistad y amor. Cuando inició la novela, Ana me ayudó a perder la inseguridad y me impulsó a aprovechar el momento para volver a la música”, indicó el actor en 2001.

En su momento, Verónica Orozco también habló sobre la relación que tenía con el actor y con tros novios que no son tan atractivos físicamente. De acuerdo con la también actriz, “le apuesta más a un hombre interesante y no al típico galán”.

“Precisamente [me seduce] que no intenten seducirme, el que llega sintiéndose galán, como que no. Me gusta un hombre auténtico, que no tenga ninguna pose”, dijo la famosa.

La 'Peliteñida' utiliza al mejor amigo de Betty para conseguir algunas cosas (Foto: RCN)

NICOLÁS MORA EN “YO SOY BETTY, LA FEA”

Nicolás Mora y Betty mantienen una bonita amistad desde que son pequeños, la misma que se fortalece cuando la joven ingresa a trabajar a Economoda, compañía que él también comienza a frecuentar por un gran motivo.

Este noble hombre se ilusiona de la ‘Peliteñida’, que decide utilizarlo para sus intereses. Pese a que recuerda las palabras de su amiga, él decide continuar adelante.

Él, así como la protagonista, también se ganó el corazón de la audiencia, por ser una persona inocente, que no tiene maldad en su ser.

Nicolás Mora y Betty mantienen una bonita amistad desde que son pequeños (Foto: RCN)

