Las aventuras de Betty en la ya icónica compañía Ecomoda aún siguen despertando risas y suspiros. “Yo soy Betty, la fea”, cuya última emisión fue el 8 de mayo del 2001 por RCN de Colombia tras 169 episodios al aire, aún es un fenómeno de masas que hoy ocupa los primeros lugares de preferencia en la plataforma Netflix.

De hecho, en enero del año pasado, a propósito de la muerte de su creador, Fernando Gaitán, RCN decidió volver a emitir “Yo soy Betty, la fea”, posicionándose una vez más como lo más visto de la señal abierta de Colombia y permitiendo al canal recuperar el primer lugar de sintonía, el cual había perdido hace mucho. Entonces, ¿cómo se explica su vigencia?

Ana María Orozco, la eterna Betty.

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS

La historia de “Yo soy Betty, la fea" está centrada en la vida de Beatriz Aurora Pinzón Solano, interpretada por la actriz colombiana Ana María Orozco, una mujer poco atractiva para los cánones de belleza socialmente aceptados, que trabajaba en la compañía Ecomoda. Es este cuestionamiento del imaginario el que juega un papel fundamental en la mecánica de la historia pues es incrustado precisamente en una empresa del rubro de la moda, tantas veces señalada por sus estándares.

Ese factor de sentirnos los extraños, los ‘outsiders’ dentro de cualquier entorno, constituyó uno de los grandes ganchos de empatía con la audiencia. “Es posible que esa rareza haya catapultado a Betty al éxito porque es algo que todos sentimos por dentro como seres humanos y creemos que nos van a rechazar por esa razón, cuando es lo más bonito que tenemos y lo que nos hace singulares”, afirmó en su momento Jorge Enrique Abello, el recordado Armando Mendoza de la serie.

¿UNA CENICIENTA MODERNA?

“Yo soy Betty, la fea” tiene como principal arma un abanico de personajes entrañables que guardan coherencia dentro del entorno de ficción. En la delgada línea de lo verosímil y lo caricaturesco, Gaitán nos narra el proceso de Beatriz Pinzón, desde su tímida incursión en Ecomoda, hasta convertirse en la jefa de un negocio en el que inicialmente había sido rechazada.

Beatriz Pinzón tras su cambio de look.

Pero la metamorfosis de Beatriz Pinzón va mucho más allá de el inspirador caso de ascenso. La frescura de “Yo soy Betty, la fea” aún es valorada hoy pues supo sortear, en sus más de 160 capítulos, su original denominación de telenovela. De hecho, el humor digerible del programa la ha llevado a ser considerada como una sitcom y posicionarse como un teleserie cuyo timing y manejo del drama le permite competir con propuestas más actuales en Netflix.

RECORD GUINNESS Y ADAPTACIONES

Desde el 2010, “Yo soy Betty, la fea” figura en los prestigiosos libros Guinness considerándola como la telenovela más exitosa de la historia con más de 28 adaptaciones en el mundo. Por si fuera poco, la serie ha sido doblada a más de 20 idiomas y vista en más de 100 países.

Entre las adaptaciones se encuentra una versión mexicana que no fue bien recibida y una estadounidense producida por Salma Hayek llamada “Ugly Betty” con América Ferrera como protagonista y una reciente adaptación llamada “Betty en NY”, disponible en Netflix.

De izquierda a derecha: "Ugly Betty", "Betty en NY", la original "Yo soy Betty, la fea", y la adaptación mexicana "La fea más bella" con Angélica Vale.

NO SE LIBRA DE POLÉMICAS

Pese a su actual vigencia, “Yo soy Betty, la fea” es también un producto de los tiempos en los que fue creada y, por lo tanto, conserva cánones que quizá hoy no podrían ser aceptados en una producción nueva. En una entrevista a “La tele letal” el 2019, el protagonista Jorge Enrique Abello, Don Armando, se sinceró y dijo que “hoy no se podría hacer algo así porque es sectario, hay homofobia, es machista profundamente, maltrata a la mujer y tiene todos los códigos no permitidos ahora”.

Sin embargo, Abello argumentó se trata de “hipocresía cultural” el hecho de que una serie como Yo soy Betty, la fea no pueda ser producida hoy. “Finalmente, lo que sucede ahí sigue sucediendo ahora, lo que pasa es que no es políticamente correcto”, sentenció.

