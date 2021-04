Desde que fue estrenada en octubre de 1999, “Yo soy Betty, la fea” se convirtió en todo un fenómeno, tanto así que llegó a ser emitida en más de 180 países, ser doblada a 25 idiomas y contar con al menos cerca de 30 adaptaciones alrededor del mundo. Si bien, es indudable la popularidad que logró por la trama que contaba las aventuras de Beatriz Pinzón, los famosos que aparecieron en ella también despertaron el interés del público por verlos a través de las pantallas.

Es así como muchos personajes reconocidos participaron con breves apariciones a lo largo de la trama. Entre ellos estuvieron Ricardo Montaner, quien le dedicó a Betty el tema “Bésame”; Franco de Vita que le dijo a la protagonista “bonita” o cuando Armando Manzanero y Olga Tañón cantaron el día de su boda. Además, de estos intérpretes se tuvo pensada la presencia de Shakira, pero no pudo concretarse.

Ni bien le propusieron actuar en la novela, ella aceptó de inmediato. (Foto: Luis Alvarez / Barranquilla2018 / COC)

¿POR QUÉ SHAKIRA NO PARTICIPÓ EN LA TELENOVELA?

Debido al éxito que había alcanzado la novela, la primera vez que fue transmitida a fines de los años 90, y aprovechando la gran popularidad de Shakira gracias a su álbum “Dónde están los ladrones”; la producción previó contar con su presencia.

Tomando en cuenta que por aquel entonces, la barranquillera estaba cumpliendo su Tur Anfibio por América Latina y Estados Unidos, país donde estaba viviendo ese momento, le propusieron estar en una escena para la serie. Ni bien recibió la propuesta, ella aceptó y panificaron todo quedando que las grabaciones serían en Miami; sin embargo, algo salió mal.

El problema para contar con la intérprete de “Ojos así” no surgió por ella, sino por un tema logístico dentro del mismo equipo que grababa la novela. Y es que para hacer posible las escenas, se necesitaba que la producción viaje; por lo que varios requerían contar con la visa, pero algunos no la tenían y no pudieron tramitarla.

Aunque ellos alegaron en la Embajada de Estados Unidos que sólo la usarían para rodar las escenas en Miami y se comprometieron en regresar ni bien terminaran, esta les fue denegada a tres de los involucrados en la novela. Razón por el que todos tuvieron que quedarse con las ganas de grabar al lado de Shakira.

La versión original de "Betty, la fea" fue emitida en muchos países con gran éxito, incluyendo a toda Iberoamérica, con elevados niveles de audiencia. (Foto: RCN)

¿EN QUÉ ESCENA IBA A PARTICIPAR SHAKIRA?

La cantante colombiana iba a intervenir en “Yo soy Betty, la fea”, el momento en el que a Beatriz Pinzón le hacen el cambio de look. Se tenía previsto que ella la iba a ayudar en ese fin, pero no se dio. Por fortuna, esto no afectó la trama y se hizo algunos reajustes de locaciones, publicó Infobae.

El cambio de imagen se dio de todas maneras y quien ayuda a la protagonista fue Catalina Ángel, interpretada por Celmira Luzardo. Pese a que la transformación debía darse en Miami, se optó por hacerla en Cartagena.