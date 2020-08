“Yo soy Betty, la fea” fue una de las telenovelas colombianas que alcanzó fama internacional, y aunque tuvo gran cantidad de adaptaciones en diversos países, para quienes la vieron, jamás pudieron igualar a la original.

Si bien, Beatriz Pinzón, la protagonista, logró cautivar al público con su forma de ser, hubo alguien que también quedó en el recuerdo de la audiencia. Nos referimos a Marcela Valencia, la antagonista de la serie , quien era accionista de Ecomoda y estaba comprometida con Armando Mendoza.

Marcela le hacía la vida imposible a Beatriz en Ecomoda (Foto: RCN)

Este papel estuvo interpretado por Natalia Ramírez , quien se ganó el repudio del público por la forma cómo se burlaba y maltrataba a Betty en la empresa de modas. Pero también hubo momentos donde la gente se conmovió por los constantes rechazos que sufría por parte de su futuro esposo.

Debido a que la actriz tenía 33 años cuando interpretó ese personaje, te contamos qué ha sido de su vida y te mostramos cómo luce actualmente, más de dos décadas después de haber sido estrenada la telenovela.

Betty se enamora de Don Armando, pero hay un problema: él tiene novia, Marcela Valencia, y su familia es dueña de Ecomoda (Foto: RCN)

¿QUÉ FUE DE NATALIA RAMÍREZ TRAS “BETTY, LA FEA”?

Luego de haber participado en “Yo soy Betty, la fea” , Natalia Ramírez continuó de forma activa en el mundo de la actuación con diversas producciones televisivas; así como musicales y en teatro.

Natalia nació el 3 de agosto de 1966 y actualmente tiene 54 años ( Foto: Natalia Ramírez / Instagram)

Las novelas en las que participó fueron: “Mi pequeña mamá” (2002), “Mi pequeña mamá” (2002), “Dr. Amor” (2003), “Al filo de la ley” (2005), “Amor a palos” (2006) y “Las Vegas” (2016-2017), en las que fue protagonista.

El papel más importante de su carrera fue el de Marcela Valencia en "Betty, la fea", que la llevó a ser conocida internacionalmente (Foto: Natalia Ramírez / Instagram)

Además, tuvo participaciones especiales en “Solterita y a la orden” (2001), “Negrita consentida” (2004), “Venganza” (2017), “La ley del corazón 2” (2018-2019) y “Enfermeras” (2019-2020).

Cuando era pequeña, Natalia también tenía interés por la música (Foto: Natalia Ramírez / Instagram)

Cabe recordar que ganó el Premio TVyNovelas en la categoría Mejor actriz antagónica de telenovela el año 2001 por su papel en “Betty, la fea”.

Natalia estudió la carrera de publicidad (Foto: Natalia Ramírez / Instagram)

Como para la actriz fue muy importante la novela “Yo soy Betty, la fea”, en 2017 reunió a algunos de sus excompañeros de la telenovela para realizar una obra de teatro inspirada en la historia de amor entre Beatriz y Armando.

Natalia es muy activa en sus redes sociales (Foto: Natalia Ramírez / Instagram)

¿POR QUÉ CONSIDERA A BETTY COMO LA VILLANA?

En una entrevista que dio la actriz el año pasado, dijo que si bien su papel tuvo muchos defectos, Marcela realmente no es mala ; asegurando que la verdadera antagonista fue Beatriz Pinzón.

“Hay mucha gente solidaria porque se dan cuenta de que Marcela no es una villana. Es más, yo creo que la villana es Betty”, señaló en el programa La Movida.

Para ello, Natalia Ramírez dio a conocer dos razones que la llevaron a pensar así de la asistente de Armando. “Ella se mete con un hombre comprometido sabiendo que está comprometido, no es que Armando le haya mentido, y crea una empresa ficticia para cubrirle todo a Armando y que no lo puedan embargar. Eso no lo hace una persona de bien, ¿o sí? Le quita la empresa, el novio y todo, y ¿la mala soy yo?”, preguntó.

Asimismo, la actriz manifestó que Marcela Valencia tenía un terrible genio y era muy antipática, pero su principal problema fue no saber comunicarse con los demás.

Finalmente, indicó que no le molesta que en las calles la llamen como su personaje en “Yo soy Betty, la fea”.

