“Yo soy Vanessa Guillén” es el documental de Netflix que se basa en la joven soldado, de 20 años, que fue asesinada en la base militar estadounidense Fort Hood en abril de 2020. El caso despertó gran indignación e interés no solo de la comunidad hispana, sino de diversas personalidades que buscaban respuestas a su desaparición y posterior muerte.

“Algo estaba pasando con ella y a los pocos meses desde que al enviaron a Fort Hood. Empezó a no poder dormir, empezó a perder peso, me decía que las cosas no eran lo que parecían”, señalaron a la cámara la hermana y madre de la víctima, quienes, al no obtener una respuesta, lucharon por encontrar justicia.

¿Quién acabó con su vida y por qué? Estas interrogantes las absolvemos a continuación. Cabe precisar que semanas antes de su desaparición, ella le había informado a su familia que estaba siendo acosada por un superior, pero no reveló la identidad, y aunque su madre le pidió que lo denunciara, temía a las represalias, toda vez que dicho individuo tenía varios reportes de ese tipo que fueron desestimados.

Un mural en honor a la soldado se muestra en "Yo soy Vanessa Guillén" (Foto: Netflix)

LA DESAPARICIÓN Y MUERTE DE VANESSA GUILLÉN

El 22 de abril de 2020 fue la última vez que se supo de Vanessa Guillén, quien desapareció en la base militar de Fort Hood. Como su familia no tenía noticias sobre ella, preguntó qué había pasado, pero al no obtener una respuesta y sentir desidia por encontrarla, optó por presionar a las autoridades.

Aquel día, ella había sido asignada al cuarto de armas, donde se encargaba de dar mantenimiento a dichas piezas; de un momento a otro, salió y se dirigió a otra armería de la base, pero dejó todas sus pertenencias en el lugar que le habían fijado al inicio: su identificación, tarjeta del banco y las llaves de su auto y habitación en la base militar.

De acuerdo con la versión de un testigo, la joven entró al área asignada para Aaron David Robinson, desde ese instante se le perdió el rastro a ella, pero horas después a él se le vio saliendo con una caja grande que contenía algo muy pesado, pues tenía dificultad para moverla a pesar de que tenía ruedas.

A raíz de que se descubrió que uno de los últimos mensajes de texto que escribió Vanessa fue a Robinson, las investigaciones apuntaron a él, quien negó en todo momento desconocer el paradero de la soldado, además aseguró que estuvo toda la noche del 22 con su colega Cecily Aguilar. Pero el 19 de mayo, se descubre que esta pareja había tenido comunicación constante ese día hasta la madrugada del 23 de abril. La mujer fue interrogada y aseguró que las llamadas eran para encontrar su teléfono, pero su declaración fue inconsistente porque había conversaciones de más de un minuto.

Las indagaciones continuaron y se llega a obtener datos que el teléfono de Robinson estuvo la madrugada del 23 de abril entre la FM 436 y la calle West Main en Belton, cerca del río León, donde permaneció por dos horas. Al ser consultada otra vez, Aguilar menciona que mintió porque ocultó que había salido a dar un paseo con su pareja Robinson. Al constituirse al lugar, el 21 de junio, se encontró bolsas de plástico y un olor fétido, aunque no había ningún cuerpo.

La familia de la soldado Vanessa Guillén buscó justicia ante el silencio del Ejército (Foto: Netflix)

SE DESCUBRE QUIÉN ES EL ASESINO DE VANESSA GUILLÉN

Tras descubrir el hallazgo de restos enterrados cerca del río León el 30 de junio, respondiendo el llamado de unos trabajadores, a Cecily Aguilar no le quedó otra alternativa que confesar: Aaron David Robinson le había contado que acabó con la vida de Vanessa Guillén, en abril, tras haber golpeado varias veces su cabeza con un martillo. Para deshacerse del cuerpo tuvo que salir de la base militar de Fort Hood. Ella le ayudó para deshacerse del cadáver. ¿Cómo? Desmembrándolo con un hacha y un machete.

Si bien, trataron de quemar los restos fue imposible ese día, por lo que decidieron enterrarlo en tres agujeros, volvieron el 26 de abril para seguir descuartizándolo y poder quemarlo con insumos que compraron en internet, pero fue en vano, así que decidieron volverlos a donde estaban y colocar concreto encima. El 5 de julio se confirmó que los restos pertenecían a Vanessa Guillén.

Ella fue intervenida, pero Robinson no se encontraba en la base, logrando ubicarlo en Killeen. Justo cuando caminaba por el bloque 4700 de East Rancier Ave, se quitó la vida con su arma.

¿POR QUÉ FUE ASESINADA VANESSA GUILLÉN?

En mayo de este 2022 se conoció un informe del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), donde Aguilar cuenta los motivos que llevaron a Robinson a acabar con la vida de la soldado. Resulta que había descubierto que Cecily, quien estaba casada con otro militar, tenía una relación extramatrimonial con Aaron David y al verse descubierto tomó esa decisión.

“Guillén vio la pantalla bloqueada del teléfono celular de Robinson, que contenía una imagen de Aguilar. Él le dijo que estaba preocupado por meterse en problemas por violar las reglas de confraternización del Ejército, ya que Aguilar todavía estaba casada con otro soldado y golpeó a Guillén en la cabeza con un martillo”, señala el documento citado por Univision.