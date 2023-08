Como bien sabemos, Yolanda Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua por la muerte de Selena Quintanilla hacia mediados de 1995. Sin embargo, nadie esperaba que la mencionada mujer, quien hoy purga condena en una prisión local de Texas, hablase sobre la posibilidad de que obtenga libertad condicional y salga del centro penitenciario tras varios años entre rejas.

Han pasado varias décadas desde el asesinato de Selena Quintanilla a manos de Yolanda Saldívar. Fue a inicios de 1995 cuando la mujer acribilló a sangre fría a la intérprete de Lake Jackson, ocasionándole la muerte a sus cortos 24 años de edad.

La artista tuvo un trágico final antes de los 25 años (Foto: AP)

A raíz de ello, Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de conseguir prisión domiciliaria ni beneficio alguna. O al menos eso creíamos hasta el día de hoy.

DIO SU DESCARGO: LO QUE DIJO YOLANDA SALDÍVAR, LA ASESINA DE SELENA QUINTANILLA

Fue durante la edición del viernes 18 de agosto del programa “¡Siéntese Quien Pueda!” que se pudo visualizar el descargo de la acusada de la muerte de Selena Quintanilla. Se trató de una carta enviada a la producción del programa con su firma y nombre en la misiva.

El escrito contesta a varias solicitudes de entrevistas que le hizo el colaborador Alejandro Rodríguez, las cuales son en su vasta mayoría peticiones para hablar sobre la tragedia suscitada en marzo de 1995.

“Gracias por su correo electrónico. Actualmente, no estoy interesada en hacer entrevistas o videos o similares”, respondió Saldívar en un texto que fue enviado en inglés por correo.

Después de su cruel asesinato, a manos de la presidenta de su club de fans Yolanda Saldívar, Quintanilla se convirtió en una leyenda (Foto: Selena / Instagram)

Saldívar agregó que es su familia y entorno más cercano quienes ven el tema de las entrevistas y demás asuntos legales. “Mi familia es quien maneja todas mis entrevistas y asuntos legales que vienen pronto en 2025″, añadió, dejando entrever la opción de que salga en libertad en los próximos años.

Además, se disculpó por no haber contestado antes, pues no tenía un artefacto digital para poder hacerlo en el instante que fue requerida por la prensa. “Recibí sus correos anteriores, pero los recibí en manos recientemente. Mi tableta no estaba conmigo y ahora que la tengo puedo responder”, explicó.

La carta terminó con una sugerencia a hablar directamente con sus familiares, pues son ellos quienes delimitan los accesos entre la prensa y la homicida de Selena. “Gracias por tu interés en mi caso, recibí tu correo electrónico, se lo reenvié a mi familia, ¿quieres hablar con ellos? He enviado un correo electrónico que te envío de mi hermana para que te pongas en contacto”, finalizó.

Saldívar fue acusada a cadena perpetua, pero podría salir a partir de 2025 (Foto: Telemundo)

Todo hace indicar que Saldívar, quien llegó a dar varias entrevistas anteriormente a la prensa, se encuentra en una etapa de silencio dada las múltiples apelaciones que ella y su abogado han hecho a su sentencia.

¿POR QUÉ SALDRÍA YOLANDA SALDÍVAR DE CÁRCEL?

La asesina de la desaparecida Selena se encuentra recluida en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas. No obstante, se encuentra totalmente aislada por las constantes amenazas de muerte de las propias internas.

En ese sentido, Saldívar ha argumentado ante la corte que posee problemas de salud que la imposibilitan seguir estando entre rejas. De momento, la moción de libertad condicional presentada por su abogado fue rechazada, aunque no se puede descartar un segundo intento.