CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la segunda temporada de “You” Joe deja Nueva York para empezar una nueva vida en Los Angeles lejos de todo lo que vivió con Beck. Aunque al principio parece que realmente está intentando cambiar al final del primer episodio se revela que en realidad está escapando de Candance, su exnovia que creía muerta y que ha vuelto en busca de venganza.

No solo eso, Joe Goldberg le robó la identidad a Will, hombre al que mantiene cautivo en una jaula de vidrio, demostrando que no ha cambiado y que en realidad está intentando librarse de sus problemas y conquistar a una nueva víctima.

En conversaciones con Entertainment Weekly, la showrunner Sera Gamble habló sobre este giro argumental en la temporada 2 de “You”. "En las primeras conversaciones con Greg Berlanti (productor ejecutivo) hablamos sobre cómo revelar lo de Will y la jaula. Los creadores querían que la audiencia pensase que Joe había cambiado para luego darles un bofetón de realidad: sigue siendo el mismo psicópata asesino de siempre”, contó.

"El desafío era engañar a la audiencia de nuevo en el episodio 1, para que volviesen a estar en la misma página que nosotros. Queríamos ver si podíamos contar la historia de él tratando de huir y después darle la vuelta a la hoja y que te sorprendas al ver la jaula de nuevo y, más importante, que hay una persona dentro. Queríamos replicar al piloto con descaro", explicó Gamble.

Will conoció a Jasper en la Dark Web, pero nunca se vieron en persona (Foto: Netflix)

UN HOMICIDIO PERTURBADOR

Pero las cosas no tardaron en complicarse para Joe y en consecuencia resurgió su lado psicópata. Resultó que Will le debía dinero a un hombre llamado Jasper, quien como nunca vio su rostro antes cuando sus investigaciones lo llevaron a Joe no dudo en cortarle un pedazo de dedo para motivarlo a pagar.

Al principio Joe intento conseguir el dinero para pagar la deuda de Will y recuperar su dedo, pero al verse acorralado apuñaló a Jasper. Para deshacerse del cuerpo lo llevó al restaurante de Love, apagó las cámaras de seguridad, cortó el cuerpo en pedazos y lo metió en el frigorífico como si se tratara de carne de res.

En una conversación con TVLine Penn Badgley, describió el episodio como una “extraña ópera, donde hubo muchas cosas y el guion original fue aún más largo”. El actor de 33 años contó que la experiencia detrás de escena fue tan “asquerosa” como las imágenes de la cámara. De hecho, dice, “había mucho más que no se veía”.

Joe metió las extremidades del cuerpo en la moledora de carne para no dejar ningún rastro (Foto: Netflix)

"Teníamos un cuerpo protésico muy auténtico y de tamaño natural. Era un cuerpo sin cabeza que era extremadamente realista al tacto y a la vista. Todo el vello corporal, cada cabello, era un cabello humano real que se aplicaba individualmente. Entonces, la cantidad de trabajo humano que entró en este cuerpo fue bastante grande. Estaba amañado para que sangrara cuando lo cortaras”, contó Badgley.

“También había un brazo extraíble. Fue realmente interesante hablar con las personas que lo hicieron, porque todos eran muy dulces. Simplemente les encantan las películas de terror, y tienen un amor realmente puro por la artesanía y la artesanía. En cierto modo, fue emocionante, y luego llegó el momento de cortarlo. Esa parte fue nauseabunda, en realidad. Muy surrealista”, agregó el protagonista de “You”.

Badgley admitió que este fue su asesinato favorito de la segunda temporada de la serie de Netflix y lo describió como “el más visceralmente sentido”.