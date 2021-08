¿Cuándo sale “You 3”? La nueva temporada de la serie de Netflix ya tiene una fecha oficial de lanzamiento. No solo eso. La historia de Joe Goldberg (Penn Badgley) y Love Quinn (Victoria Pedretti) tendrá un nuevo integrante: el hijo de ambos, cuyo nombre ha sido revelado en un video especial para promocionar los nuevos capítulos.

La serie de televisión se estrenó en setiembre de 2018 y, desde entonces, se ha convertido en una de las preferidas de los fans de la plataforma de streaming. Tras una exitosa primera temporada, salió una nueva, con varios giros y sorpresas en cuanto al protagonista, Joe, quien debutará con padre de familia.

¿Cómo se llama el hijo de Joe y Love? En el clip donde se promociona la temporada 3 de “You”, Netflix anunció que el bebé se llama Henry. En realidad, el mismo Joe es quien cuenta el nombre del pequeño y sus motivaciones para llamarlo así, mientras corta un pastel con el color rojo como protagonista.

“La historia de tu madre y la obsesión de tu abuela por referirse a ti como la reencarnación de Forty, no te determinará. No esperábamos un niño, mentiría si dijera que la idea de un mini yo no es emocionante y para nada desafiante”, dice el personaje de Joe Goldberg.

Love resultó ser la pareja perfecta para Joe (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “YOU”?

La tercera temporada de “You” será estrenada en Netflix para las fechas de Halloween: el 15 de octubre de 2021, de acuerdo al anuncio oficial que hizo el gigante del streaming en sus redes sociales y en el video promocional de la serie.

“Digamos que espero que hagas lo que digo, no lo que hago. Pero, por ti, puedo cambiar. Seré un hombre al que admires, un hombre que te enorgullezca, que sea tu papá”, contó Joe en el clip donde está preparando un pastel que dice “Bienvenido, bebé Henry”.

Netflix, además, ha compartido fotografías como avance de lo que traerá la temporada 3 de “You”, donde se ve a Joe y Love cargando, muy felices, al pequeño Henry, un nombre con referencias literarias y en contra de la idea de que se llame Forty, como el fallecido hermano de Love.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “YOU”?

La serie “You” es un thriller que tiene como personaje central a Joel Goldberg, un acosador que se convierte en un asesino en serie y cuyas víctimas suelen ser mujeres, de las que se “enamora” completamente. Para su fortuna, no ha sido descubierto hasta el momento, a menos no por las autoridades.

La producción televisiva está basada en la novela homónima de Caroline Kepnes, publicada en 2014. Ahora, la historia ha dado un giro rotundo cuando Joe se convierta en padre junto a Love, su pareja que puede hacerle la competencia en cuanto a maldad.

FOTOS DE LA SERIE DE NETFLIX “YOU 3”