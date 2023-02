Siguiendo la tendencia de series como “Stranger Things”, el pasado 9 de febrero de 2023, Netflix estrenó los cinco episodios que componen la primera parte de la cuarta temporada de “You”, una de las series más populares en la plataforma de streaming y que es protagonizada por Penn Badgley en el papel de Joe Goldberg.

Para esta nueva entrega, el protagonista se traslada a Londres y se pone en la piel de un profesor universitario llamado Jonathan Moore, quien, pese a intentar dejar atrás el pasado y ser su mejor versión, es amenazado con exponer sus crímenes, por lo que se ve obligado a participar en un sádico juego.

Pese a solo contar con cinco episodios, la serie de Netflix no ha tardado en atrapar a los suscriptores del servicio de streaming, que esperan el estreno de la segunda parte de la historia que podría marcar el final del carismático personaje.

La serie es protagonizada por Penn Badgley como Joe (Foto: Netflix)

LAS TEMPORADAS FINALES DE “YOU”

Hace unos días, Penn Badgley, protagonista de la producción, fue entrevistado en el podcast Happy Sad Confused, donde reveló varios detalles de la producción.

Según comentó el actor de “Gossip Girl”, aún no conoce con certeza cuando llegará el final de la historia de Joe Goldberg, pero posee un contrato de seis años, con una cláusula de renovación adicional de una única temporada.

“Firmé un contrato de seis años desde el principio. Así que podrían hacer dos más si quisieran. Creo que si hay otra temporada, creo que solo será una. Creo que tengo entendido, pero no, no lo sé, realmente no lo sé. Pero sé que todos los involucrados, de arriba hacia abajo, nadie quiere que este programa se canse”, reveló.

Hasta el momento, Joe ha sabido esquivar con gran talento a las investigaciones por sus crímenes pasados, por lo que, al igual que otras historias, eventualmente estas deberán volver a pasarle factura, lo cual debería ser el inicio del fin y, aunque definitivamente no será en la cuarta temporada, parece estar próxima a llegar.

Joe se deshizo del cuerpo de Malcom al incio de la temporada 4 de "You" (Foto: Netflix)

EL ÉXITO DE “YOU”

De acuerdo con portales como ScreenRant, uno de los secretos del éxito de la producción es la manera en la que los desarrolladores aprendieron a manejar la historia de Joe Goldberg.

Por ejemplo, la primera temporada es casi una comedia romántica con un resultado fatídico, pero reunió varios elementos que hicieron emotiva la historia de un asesinato, mientras que la segunda apuesta por la misma fórmula, pero en los episodios finales da un golpe de timón a un desenlace más oscuro.

En la tercera temporada, la apuesta fue por una parodia de la vida familiar y en la última entrega, el ambiente es similar a una novela policial, con sus elementos ocultos e intrigantes.

Aunque popular, a la historia de Joe no le quedan muchos caminos, por lo que el final marcaría la principal diferencia entre un legado de la serie que se despide por todo lo alto o una que se retiró muy tarde.