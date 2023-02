Con la primera parte de la temporada 4 de “You” en Netflix, estrenada el 9 de febrero de 2023, Penn Badgley volvió a ponerse en los zapatos de un asesino en serie que lucha con su obsesión. En esta nueva entrega, Joe está en Londres y se hace pasar por un profesor universitario con el nombre de Jonathan Moore.

Penn Badgley ha estado en plena promoción de la serie de Netflix y ha concedido una entrevista a BuzzFeed, donde reveló que estuvo cerca de ganarse un lugar en la exitosa serie de televisión “Breaking Bad”.

Si bien Penn Badgley en mundialmente famoso por “You”, anteriormente participó en otras series como “Gossip Girl” (2007–12), “John Tucker Must Die” (2006), “The Stepfather” (2009), “Easy A” (2010), “Margin Call” (2011) y “Greetings from Tim Buckley” (2012). Pero también están los proyectos que no logró conseguir, como “Breaking Bad”, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

Penn Badgley como Joe Goldberg, en la cuarta temporada de "You" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES EL PAPEL QUE PENN BADGLEY CASI INTERPRETA EN “BREAKING BAD”?

Durante una entrevista con BuzzFeed, Penn Badgley reveló que no logró conseguir el papel para el que audicionó en “Breaking Bad”. El actor estadounidense recordó que estuvo cerca de obtener uno de los roles princiaples en la serie de la cadena AMC.

En aquel momento, Penn Badgley tuvo la oportunidad de interpretar a otro criminal como uno de los distribuidores de metanfetamina azul en “Breaking Bad”, serie que logró una inmensa popularidad y que es una de las más aclamadas por el público.

“Uno al que me acerqué mucho fue ‘Breaking Bad’”, dijo Penn Badgley, quien sacó el tema a la luz luego de que Bryan Cranston y Aaron Paul aparecieron juntos en un anuncio durante el Super Bowl 2023.

En la temporada 4 de "You", Joe está en Londres y se hace pasar por un profesor universitario con el nombre de Jonathan Moore (Foto: Netflix)

Penn Badgley reveló que audicionó para el papel de Jesse Pinkman y casi fue elegido. De hecho, estuvo bastante cerca entre él y Aaron Paul, quien finalmente se quedó con el personaje.

“Fue entre Aaron Paul y yo. Probamos. Y en realidad ese fue el mejor guión de televisión que había leído, en ese momento. Ese fue el que se escapó”, afirmó Penn Badgley sobre su cercanía a “Breaking Bad”.

Por el momento, Penn Badgley vuelve a interpreta a un asesino en serie obsesivo y en la cuarta temporada se traslada a Londres para empezar una nueva vida, pero no puede escapar de su pasado.