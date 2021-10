El final de la temporada 3 de “You” le ha permitido a los seguidores de la serie teorizar sobre un sin fin de escenarios que podrían pasar en la nueva entrega de Netflix. Muchos de ellos hablan sobre el futuro de Joe Goldberg, y hay quienes indican que lo que pasará con este enfermizo personaje está vinculado directamente con lo que suceda en el último libro de Caroline Kepnes, ‘You Love Me’. Aquí te contamos lo que ocurre en esta obra literaria y lo que esto significa para la producción norteamericana.

Como sabemos la producción de la plataforma de streaming, “You”, está basada en los 3 libros de Caroline Kepnes. Es decir la inspiración de lo que hasta ahora hemos visto en Netflix, parte de lo que la escritora plasmó en ‘You’, ‘Hidden Bodies’ y ‘You Love Me’. Si bien es cierto, entre la producción literaria y la ficción norteamericana existen marcadas diferencias, lo común de ambas es que su trama parte del oscuro personaje que es Joe Goldberg, quien tanto en el libro como en la serie mata sin piedad.

Recordemos que “You” 3 termina de una manera dramática. Joe lograr desvincularse de su esposa, Love Quinn, a quien finalmente opta por envenenarla y quemarla. Tras este macabro hecho, Goldberg decide huir a Francia, en donde se supone intentará hacer una nueva vida, que es lo que nos muestra el tercer libro de Caroline Kepnes.

¿QUÉ PASA EN EL ÚLTIMO LIBRO CAROLINE KEPNES?

Como mencionábamos la inicio, los libros de Caroline Kepnes nos pueden llevar por el camino que Joe Goldberg debería transitar en la temporada 4 de la serie de Netflix. Lo que muchos espectadores vienen diciendo es que Joe se queda a vivir en Francia y así inicia una nueva vida.

Sin embargo, según el comienzo de ‘You Love Me’, Joe Goldberg irá a la cárcel. El psicótico personaje estará tras las rejas como una medida de prisión preventiva por un tiempo que no se especifica. La razón de este encarcelamiento serían los crímenes que perpetró en Los Ángeles al final del segundo libro de Kepnes. Las pruebas que hay en su contra son suficientes como para darle una buena cantidad de años por detrás de los barrotes.

La historia de Kepnes narra también que Love Quinn está viva aún y que Joe sale absuelto de los cargos por los que se le dio prisión preventiva. Aquí se conoce que el personaje viaja a la pequeña ciudad de Bainbridge Island, Washington. Joe encuentra un trabajo dentro de una biblioteca, en donde se fijaría nuevamente en otra chica: Mary Kay.

Cerca al final de ‘You Love Me’, Love Quinn intenta matar a Joe Goldberg, luego de haberlo llevado a Los Ángeles con el pretexto de encontrar un futuro mejor para su hijo. En una de las escenas se entiende que Love obliga a Joe a decirle que aún la ama. Este último se niega a hacerlo, provocando que su cónyuge le dispare en la cabeza para después ella hacerlo. De milagro Joe Goldberg sobrevive a este intento de asesinato, pero del futuro de Love Quinn en la historia no se supo más.

En la temporada 3 de "You", Love y Joe intentan comenzar una nueva vida, pero al final nada sale bien (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL ÚLTIMO LIBRO DE KEPNES PARA “YOU” 4?

El final del libro ‘You Love Me’ podría prestarse para la teoría que todos los fanáticos están esperando leer. Sí, Joe Goldberg finalmente logra sanarse de las heridas que tenía y va con todo por su nueva conquista, Mary Kay. En la obra literaria, Kepnes cuenta que el enfermizo personaje finalmente logra su cometido, después que ella se quede viuda tras el suicidio de su esposo.

La parte dramática de la historia radicaría en que Joe luego se enteraría de que su matrimonio con Mary no es legítimo, según la historia contada en el libro. Estas partes podrían enmarcar muy bien lo que sucedería en la temporada 4 de la serie que se estrenará el próximo año en Netflix.