“You Should Have Left” es uno de los más recientes largometrajes que evita un lanzamiento tradicional a favor de un debut directamente en video por demanda, a través de la plataforma oficial de Universal Pictures. Esto se debe a la pandemia del coronavirus (COVID-19), que dejó a muchas películas planeadas para el 2020 sin una dirección clara, con la decisión final de esperar a que todo pase u optar por un estreno online.

Esta película ha sido dirigida por David Koepp y tiene como principales protagonistas a Kevin Bacon y a Amanda Seyfried, como una pareja que ha tenido muchos problemas en su matrimonio, pero una misteriosa oferta para pasar unos días en una cabaña en un pueblo lejano los atrae, creyendo que podría ser el final de todos sus problemas cuando en realidad sería todo lo contrario.

Si bien el final ha sido explicado anteriormente, a primera vista algunas cosas no cuadran. La historia de la película ha sido basada en el libro del mismo nombre escrita por Daniel Kehlmann y muchas cosas que se dejaron sin explicación en la cita fueron abordados en su versión original. Además, considerando que es Blumhouse Productions, recordada por su trabajo en “The Purge”, “Split” e “Insidious”, no parece que dejaran nada al azar.

En específico, hay una cuestión en la película que se deja sin resolver, una que envuelve a Susanna, la esposa de Theo Conroy, cuando en realidad ambos debieron tener el mismo destino. ¿Qué pasó exactamente y por qué este final no tendría sentido? ¿Cuál es la explicación? A partir de aquí habrán spoilers, así que cuidado más adelante.

¿POR QUÉ SUSANNA PUDO ESCAPAR DE LA CASA CON ELLA Y THEO NO?

"You Should Have Left" (Foto: Universal)

El final de “You Should Have Left” ve a Theo eternamente atrapado en la casa infernal, pero su esposa Susanna de alguna manera si logra escapar. La casa atrapa las almas de los pecadores destinados al infierno y los crímenes de Theo lo ponen absolutamente en esa categoría, pero Susanna también debería estarlo. Susanna logró escapar, a diferencia de su esposo, por una razón muy importante que pocos consideraron en la película.

“You Should Have Left” tiene alguna características con matices religiosos, principalmente en torno al tema del pecado. Theo fue acusado y absuelto del asesinato de su primera esposa. En el final de la película, él admite a Susanna que la dejó morir y, si bien no la había matado él, tampoco había hecho nada para ayudarla.

"You Should Have Left" (Foto: Universal)

Ese pecado es por qué era su destino estar atrapado en la casa. Sin embargo, al final de la película, descubrimos que Susanna también era culpable de otros pecados; ella engañó a su esposo y muestra extrema vanidad a lo largo de la película. Pero, hay una razón por la cual los pecados de Susanna no la atraparon en la casa como Theo: no estaba lista para arrepentirse.

El trasfondo religioso de “You Should Have Left”sentó las bases para el final de la película de terror Blumhouse. Theo a lo largo de la cinta hace referencia a algunas cosas como un pecado, y su esposa menciona también los antecedentes de su escuela católica. La idea del pecado está profundamente arraigada en él.

"You Should Have Left" (Foto: Universal)

Theo no necesita su educación católica para saber que dejar que su primera esposa muriera estaba mal, pero es eso lo que le hizo darse cuenta de que sus acciones eran pecaminosas. Aunque algunos pecados son imperdonables, la fe cristiana dice que debes arrepentirte de ellos. Después de años de negación, Theo finalmente llegó a entender y reconciliarse con sus pecados.

Quedarse en la casa es su arrepentimiento. Es un destino infernal, pero es la única forma en la que él puede avanzar. La casa obligó a Theo a enfrentar sus pecados porque estaba listo para arrepentirse, pero Susanna no. Según los mitos de la película, es importante aceptar los demonios para enfrentarlos.

"You Should Have Left" (Foto: Universal)

Susanna aún no está allí para arrepentirse, así que, aunque Theo vivirá una existencia llena de tortura en la casa, al menos ha aceptado sus faltas y ha aceptado su pasado. Después de los eventos de “You Should Have Left”, Susanna vivirá su propia existencia torturada mientras sus pecados continúan pesando sobre ella, pero cuando llegue el momento en que esté lista para enfrentar sus pecados, es probable que se encuentre de vuelta en esa casa con Theo

¿Podría ser este el pie para una segunda parte? Perfectamente, pero será cuestión de que Universal Pictures y Blumhouse Productions se pongan de acuerdo para una secuela. Además de centrarse en la familia, una siguiente parte o una pre-cuela podría concentrarse en la casa, que se ha reconstruido con el pasar de los años, pero sigue siendo el mismísimo infierno literalmente.

