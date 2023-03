La segunda parte de la cuarta temporada de “You” se estrenó recién el jueves 9 de marzo de 2023, pero los fanáticos de la serie de Netflix creada por Sera Gamble ya preguntan por una nueva entrega que responda las preguntas pendientes y continúe la historia de Joe Goldberg (Penn Badgley).

En los primeros cinco episodios de la temporada 4, Joe, que vive en Londres como un profesor universitario llamado Jonathan Moore, intenta dejar atrás el pasado y ser su mejor versión, pero alguien amenaza con exponer sus crímenes y lo obliga a participar en un sádico juego.

Aunque logra descubrir al responsable no es sencillo deshacerse de Rhys Montrose (Ed Speleers), así que en los últimos capítulos de la cuarta entrega de “You”, se centran en la relación entre Joe y Rhys.

“Pasamos a una marcha diferente cuando finalmente pueden sentarse y tener una larga conversación sobre lo que realmente está pasando”, explicó la showrunner a Tudum. Entonces, ¿habrá una quinta temporada?

“YOU”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie basada en la novela homónima de 2014 de Caroline Kepnes, el final de la cuarta entrega de “You” dejó el camino preparado para una nueva tanda de episodios que muestre el rumbo que tomará la vida de Jonathan Moore.

A pesar de que el drama criminal protagonizado por Penn Badgley se ha desviado de las novelas de Kepnes, podría inspirarse en algunos detalles del tercer libro “You Love Me”, que se publicó en 2021, y el cuarto libro “For You and Only You”, que se publicará en abril de 2023.

Además, Sera Gamble dijo, antes del estreno de la tercera temporada, a The Hollywood Reporter que definitivamente hay más en camino para Joe. “Nunca me gusta maldecir las cosas siendo demasiado específica de una forma u otra. Diré que todavía tenemos muchas historias que contar. No tengo miedo en absoluto de decir que definitivamente podríamos seguir a Joe por varios años”.

“Dicho esto, es un panorama televisivo difícil en este momento. Hay alrededor de 10 mil millones de programas de televisión y los pedidos son más cortos y hay más competencia, por lo que nunca guardamos nada para temporadas posteriores”, agregó.