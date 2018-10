El bochornoso momento que vivió Alba Flores al asistir a la premiere equivocada

La actriz española Alba Flores protagonizó un bochornoso momento que jamás olvidará. Y es que la figura de ‘La casa de papel’ asistió a la premiere de ‘El fotógrafo de Mauthausen’, protagonizada por Mario Casas, pensando que estaba en la de ‘Quién te cantará’, de su amiga Najwa Nimri. El momento quedó registrado en video y en apenas horas se hizo viral en YouTube.



Alba Flores se convirtió en la protagonista de la alfombra roja de la película de Mario Casas. ¿El motivo? Cuando la prensa le consultó por la película ‘El fotógrafo de Mauthausen’ comenzó a hablar del film ‘Quién te cantará’ de su gran amiga Najwa Nimri. Ella, avergonzada, se fue dejando a los periodistas que cubrían la premiere boquiabiertos, según se ve en el viral de YouTube.



A la consulta de si tenía ganas de ver la entrega, Alba Flores señalaba: "Muchas, muchas ganas. Estaba con Nawja codo con codo cuando la estaba grabando y cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla, así que tengo mucha expectación". "¿Eres seguidora de Mario?", le preguntan. "¿De Mario? De Carlos...", responde ella en referencia al director de ‘Quién te cantará’. "No es la de Nawja, ¿eh?", le advierte un reportero. "¿Cómo que no es la de Nawja?", pregunta ella. "Estamos con Mario, Alba". Entonces la actriz se gira para mirar los carteles de la premiere y advierte su error.



"No me lo puedo creer...", dice. "Cuando me has dicho Nawja... Es un poquito más abajo", le explica el periodista, informándole de que el estreno de ‘Quién te cantará’ tenía lugar en otro cine ubicado a pocos metros. "Estoy flipando. Vale, vale. ¡Lo que me acaba de pasar!", dice boquiabierta, en unas imágenes que se han convertido en viral en la plataforma de videos de YouTube.