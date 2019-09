Chabelita, hija de Isabel Pantoja, recibe durísimas críticas tras lanzar su primer videoclip

► ¡Gran gesto! Niña entregó todos sus ahorros para curar a una perrita rescatada en estado crítico



Isa Pantoja, más conocida como Chabelita, se encuentra bajo fuego en las redes sociales tras lanzar su primera canción, la cual ha recibido el nombre de "Ahora estoy mejor". El videoclip del tema de la hija de Isabel Pantoja ya supera las 2 millones de reproducciones en YouTube.

Las críticas por parte de los usuarios de la plataforma, que es propiedad de Google, giran sobre varios puntos. Desde la vestimenta de la joven, quien lleva un atuendo de látex similar al que Britney Spears usó en "Oops!...I Did It Again", hasta la letra de la canción.

"A todos los que ven este video desde fuera de España: les pido perdón en nombre de mi país y que sepan que la inmensa mayoría de los españoles nos avergonzamos de esto y nos distanciamos rotundamente de este tipo de contenidos tóxicos para el cerebro. Necesitamos los ingresos que nos aporta el turismo, por favor no dejen de visitar España por culpa de esto. Gracias de corazón", dijo una cibernauta.

El tema no quedó solo en YouTube, sino que se expandió a otros sitios como Facebook y Twitter. En los dos hubo usuarios que no desaprovecharon la oportunidad para compartir memes y bromas que tenían como protagonista a Chabelita.

Un Oompa loompa se ha colado en el videoclip de Isa P. pic.twitter.com/rkKLK0Gqon — Marinusqui🌺 (@marinacf9) September 13, 2019

La familia de Frozen yendo a m*tar a Isa P pic.twitter.com/1ZN7jC83Iq — mila ximenez stan #TeamAlcoholicos (@AlAndalusMJ) September 12, 2019

Se tendrá que enfrentar a la malvada Isa P https://t.co/xjZECAOfUL — pablo 🏳️‍🌈 (@AlmentaPablo) September 15, 2019

Antes de irnos, te dejamos la letra de "Ahora estoy mejor".

Regálame solo un momento,

Decías hace ya algún tiempo.

Cuando tú y yo nos vimos, cuando tú y yo nos vimos, por última vez.

Te quiero decir ahora que entendí que gracias a ese tiempo se que es mejor así.

Por fin aprendí, de nada vale hacernos daño queriendo que este amor a mi vuelva.

Te quiero decir ahora que entendí que gracias a ese tiempo se que es mejor así.

Es mejor así ....

Ya no queda nada,

De mil noches pasadas.

Yo estaba enamorada

Y eso no lo esperaba.

Ya no queda nada,

De mil noches pasadas.

Ahora estoy mejor, ahora estoy mejor, ahora estoy mejor así.

Uo oh oh oh

Uo oh oh oh

Ahora estoy mejor ahora estoy mejor.

Ahora estoy mejor así.

Todo lo que tú y yo hemos vivido,

No quiero que se quede para siempre en el olvido.

No solo mi amante, también fuiste mi amigo.

De todo la luna fue la mejor testigo.

Guardare tantos beso del pasado.

Quedarán en mis labios

(No no)

Te quiero decir ahora que entendí que gracias a ese tiempo se que es mejor así, por fin aprendí de nada vale hacernos daño queriendo que este amor a mi vuelva.

Te quiero decir, ahora que entendí que gracias a ese tiempo se que es mejor así, es mejor así ....

Ya no queda nada,

De mil noches pasadas.

Yo estaba enamorada

Y eso no lo esperaba.

Ya no queda nada,

De mil noches pasadas.

Ahora estoy mejor, ahora estoy mejor, ahora estoy mejor así.

Uo oh oh oh

Uo oh oh oh

Ahora estoy mejor ahora estoy mejor.

Ahora estoy mejor así.

Uo oh oh oh

Uo oh oh oh

Ahora estoy mejor ahora estoy mejor.

Ahora estoy mejor así.

Chus Santana en los mandos

¡Uy! Isa P la reina de hielo ahh

Mira Salcedo, yo maté a Frozen