Hablar del plagio en el arte es uno de los debates más complejos que ha llevado a miles de compositores, creativos y críticos de estas materias a tomar posturas polarizadas de los límites entre lo permisible y lo inaceptable. Y es que en momentos cuando las chispas de destello de lo innovador colisionan con el reciclaje inteligente, es cuando estas discusiones salen a flote nuevamente.

El caso es el siguiente: la cantante cubano-estadounidense, Camila Cabello , ha sido acusada recientemente de plagio por el tema “My Oh My” interpretado en conjunto con DaBaby (Jonathan Lyndale Kirk, con quien tiene la canción registrada y otras 6 personas más en Estados Unidos), en la cual, el ritmo del verso de introducción es muy similar a la canción “Llaman a la puerta”, canción compuesta e interpretada por el peruano Pochi Marambio y su banda de reggae Tierra Sur.

Los años de publicación de ambas canciones tienen una gran brecha: la canción de Cabello es perteneciente al último disco solista de la ex Fifth Harmony, “Romance”, el cual fue lanzado en 2019; la canción de Marambio es del disco “Mi Marimba”, lanzado en 1992.

Al respecto, el compositor peruano ha señalado en una entrevista que tiene conocimiento de este hecho desde hace varias semanas, por lo cual apuntó que descartaron haber dado un permiso o aval para que se use esta tonada, pero tampoco quiere confirmar el hecho de que se trate de un caso de plagio.

“Pienso que es muy pronto para especular sobre el tema y no suelo utilizar términos duros. Tengo entendido que las empresas, la industria de música internacional, sobre todo el mundo de hip hop y el rap, reconocen qué elementos emplean para sus producciones y respetan y conversan con los autores o sus representantes legales”, señaló el cantautor.

Sin embargo, una de las preguntas que predominan en este tipo de disputas, es la de: ¿qué es original y qué no lo es?

Mucho se ha conversado sobre el tema a raíz de músicos y canciones reconocidas que han sido puestas en vilo por el proceso creativo que tuvieron sus compositores, donde parcial o íntegramente estos productos tuvieron algo que ver con composiciones previas.

Algunos podrían castigar el hecho, pero otros se amparan bajo el título del documental “Everything is a Remix” (todo es un remix), donde señalan que el término ‘remix’ se popularizó a finales de los 80′s con las movidas musicales del momento, en específico el hip hop, donde se recurre a al ‘sampleo’ de sonidos (captación de rítmos de otras canciones) para introducirlas en otras.

Por ejemplo, está el caso de esta canción de Sugarhill Gang, “Rapper’s Delight”, y cómo ‘samplean’ el ritmo de golpes utilizado en la canción “Good Times” (1979), de la banda Chic.

1. Good Times - Chic

2. Rapper’s Delight - Suggarhill Gang

Y los ejemplos son muchos en la música, donde estuvieron involucrados diversos músicos de reconocidos movimientos como el de los años 70 con bandas como Led Zeppelin, los cuales fueron denunciados en múltiples ocasiones.

La canción que tuvo mayor impacto fue la conocida “Stairway to Heaven”, que fue lanzada 3 años después de la canción “Spirit” de la banda Taurus, banda con la cual los gigantes tuvieron una gira en 1968. Taurus nunca tuvo el reconocimiento que ‘los Zeppelin’ lograron a nivel mundial.

1. Stairway To Heaven - Led Zeppelin'

2. Spirit - Taurus

Los ejemplos tampoco se hacen ajenos al escenario latinoamericano con artistas como Gustavo Cerati, el ex líder cantante de la famosa banda argentina Soda Estereo, quien ‘sampleaba’ en muchas de sus canciones a bandas que él reconoció admirar innumerables veces en entrevistas.

1. The Bed’s Too big Without You - The Police

2. Hasta que pase el temblor - Soda Estereo

VIDEO RECOMENDADO

Pareja argentina celebra su boda en el metro y se hace viral

Pareja argentina celebra su boda en el metro y se hace viral