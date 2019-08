JLo se enfrenta a su mayor fan en una trivia de conocimientos sobre ella misma

► Dua Lipa se muestra con diminuta ropa y enloquece a sus fans en redes



A estas alturas, todos sabemos que Jennifer Lopez tiene millones de seguidores en el planeta. Es por ello que un video de YouTube, en el que sale la intérprete de "On The Floor" y "If You Had My Love", no ha pasado desapercibido.

El mencionado clip fue compartido en la plataforma por el canal de iHeatRadio hace una semana, tiempo en el que ha sido reproducido en más de 66 mil ocasiones y marcado con 'like' unas 2 mil veces.

FAN

En el video se observa, como se lee en el titular, a Jennifer Lopez compitiendo con quien sería su mayor admiradora, una mujer afroamericana llamada Alexis. Esta fémina, según se le escucha decir en el viral de YouTube, sigue a la diva desde 2011.

Ambas aparecen notablemente entretenidas durante la competencia, la cual fue ganada por Alexis. Sí, sabemos que es increíble.

Varios usuarios no tardaron en comentar este singular clip que fácilmente acumulará millones de vistas. "Jennifer Lopez tiene miles de fans, pero ninguna como esta señora. Es sensacional", manifestó uno de ellos.