My Chemical Romance dio inicio a su gira de reunión la noche del viernes en el Auditorio Shrine de Los Ángeles. Desde mayo del 2012, el eufórico grupo no pisaba un escenario y tenía a todos sus seguidores albergando la esperanza de volverlos a ver tocando juntos.

En Halloween, My Chemical Romance sorprendió a sus fanáticos anunciando su regreso a los escenarios después de siete años. Las entradas se agotaron en solo cuatro minutos y sus seguidores hicieron enormes colas para poder ser los primeros en ver tocar a la legendaria banda norteamericana; finalmente, su anhelada espera terminó el 20 de diciembre, en el Auditorio Shrine de Los Ángeles.

Dirigiéndose a la multitud, el cantante principal, Gerard Way, dedicó el concierto a Lauren Valencia, su exmanager que murió de cáncer a principios de este año. "Ha pasado mucho tiempo Los Ángeles, gracias por estar aquí esta noche. No sabíamos si esto volvería a suceder, así que realmente apreciamos que se haya producido.”, añadió el artista.

Después de exaltar a sus fanáticos con el conmovedor recibimiento, la banda arrancó el concierto con una cortina musical que incluía las canciones “Look alive, sunshine” y el diálogo de apertura del video “I’m Not Okay (I Promise)”.

Así procedieron a tocar más de 20 canciones, dándole la bienvenida a Sara Taylor del dúo Youth Code, para interpretar juntos el tema “You Know What They Do to Guys Like Us in Prison”. De esta manera,, cerraron la noche con la canción “Welcome to the Black Parade”.

Desde su separación, los miembros de la banda han trabajado individualmente en sus proyectos personales. En el 2014, Gerard Way lanzó su debut en solitario “Hesitant Alien” y a inicios de año Netflix estrenó la serie The Umbrella Academy, basada en los cómics creados por el cantante. Ray Toro, el guitarrista y corista de la banda, sacó una canción en solitario a través de Soundcloud y se unió a Reggie and the Full Effect, con quien trabajó hasta su sexto disco, más adelante sacaría su primer disco en solitario bajo el nombre “Remember the Laughter”.

Por su lado, Frank Iero estuvo relacionado en diversos proyectos, dentro de los que destaca ''Death Spells'', su trabajo con el tecladista de The Get Up Kids. En el 2017, presentó su disco “Keep the Coffins Coming”, como parte del proyecto ''Frank Iero and the Patience''.

My Chemical Romance reanudará su gira en marzo realizando algunas presentaciones en Australia, Japón y Nueva Zelanda. Pero sus seguidores no tendrán que comer ansías, pues ya está circulando en redes la foto del setlist de la banda.





TE PUEDE INTERESAR: