Josh Hutcherson y la vez que Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y él se desnudaron en un famoso club fetichista

The Hunger Games (Los Juegos del Hambre en español) es una trilogía de novelas de ciencia ficción y aventura para jóvenes escrita por Suzanne Collins, que fue adaptada al cine a través de cuatro películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y Josh Hutcherson. Precisamente, el último de los mencionados acaba de revelar un detalle desconocido de los actores de esta popular saga cinematográfica.

En una entrevista con el programa The Late Show with Stephen Colbert, Josh Hutcherson contó que, durante una de las giras promocionales de las películas de The Hunger Games, terminó desnudo junto a Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth en el KitKatClub, un famoso club nocturno en Berlín inaugurado en marzo de 1994 por el cineasta austríaco Simon Thaur y su compañero de vida Kirsten Krüger.

“Fuimos allí y éramos yo, Jenn, Liam, personal de seguridad y mi novia de aquel entonces (...) Quisimos ingresar por el frente y vimos a un enorme portero alemán ahí y dijimos: ‘¡Hola! Nos gustaría entrar, por favor’, a lo que él respondió ‘No, no, no, no pueden entrar'. Nosotros insistimos (diciendo) ‘¿Por favor?’”, comenzó su historia Josh Hutcherson, añadiendo que no sabía si el encargado de la puerta los había reconocido o no le interesaba saber quiénes eran.

“‘No van a entrar porque es noche de fetiches’, dijo, y nosotros: ‘Oh, ¿y de qué clase de fetiches estamos hablando?’”, precisó Josh Hutcherson, recalcando que el único requisito que debían cumplir para entrar era quitarse toda la ropa. Tras una breve charla con su grupo, todos acordaron despojarse de sus prendas de vestir para ingresar y ver de qué se trataba el mencionado espectáculo.

“Así que entramos, fuimos a la guardianía de abrigos, que en realidad era la de ropa, y dejabas ahí lo que traías puesto. Había una chica con una paleta en la boca recibiéndola y nos dijo ‘Bien, bien, bien. Aquí tienen sus tickets. ¡Diviértanse!’”, agregó la estrella de The Hunger Games, que dijo que no existe ninguna evidencia fotográfica de su visita al conocido club nocturno subterráneo de la capital alemana.

“Tienes esta idea de lo que sería un club nocturno subterráneo de Berlín en la que la gente está sin ropa pero esa no fue nuestra situación porque todo era, digamos, geriátrico. Fue algo tan extraño, no bromeo, era como si literalmente toda la gente vieja estuviera bailando a la vez música rave, colgándole todo y por todas partes”, comentó Josh Hutcherson, recordando a un personaje muy particular de aquella noche.

“Había un tipo completamente desnudo y llevaba puesto un cinturón de cuero del que colgaban unas cosas y solo caminaba, en una pose de macho y tocando un pequeño ukelele (...) Fue algo divertido, no nos quedamos mucho tiempo”, finalizó su anécdota Josh Hutcherson, dejando a todos los seguidores de The Hunger Games con la duda de si algo más ocurrió en aquella salida nocturna junto a Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth.