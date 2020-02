Kim y Kourtney Kardashian protagonizan violenta pelea en avance de la nueva temporada del reality

La nueva temporada del reality “Keeping up with the Kardashians”, de las divas del clan Kardashian-Jenner, arrancó por todo lo alto, pues se difundió el avance de lo que será el primer capítulo a estrenarse el próximo 26 de marzo. Las imágenes se viralizaron en YouTube e Instagram y dejaron a los seguidores de Kim Kardashian y Kourtney con el corazón en la boca pues las hermanas protagonizan una violenta pelea a puño limpio.

Así como lees, E! lanzó el primer teaser de la nueva temporada en el que los entredichos y malentendidos dentro de la familia van cada vez peor. Así quedó evidenciada la relación entre Kim Kardashian y su hermana mayor, Kourtney, que al parecer está más rota que nunca. Si bien es cierto que ellas nunca se han llevado bien, en esta nueva temporada las discusiones entre ambas subirán un escalón más pues llegará hasta las manos.

En las imágenes que se difundieron en el Instagram y YouTube del reality “Keep up with the Kardashians”, se ve cómo Kourtney Kardashian le exige a Khloé no meterse en los asuntos que no le interesan, mientras Kim está observando tranquilamente la conversación.

Segundos después las imágenes se sitúan en lo que sería una habitación y teniendo a Kourtney y Kim como protagonistas. La mayor del clan Kardashian estalla contra su hermana: “¡Tú no tienes nada que decir!”, le grita a la vez que se lanza sobre la esposa de Kanye West. Es entonces cuando la socialité se levanta y empieza a golpear en el rostro a su hermana.

