Tensión entre las Kardashian. La hermana mayor del clan, Kourtney Kardashian, dio a conocer su hartazgo en relación a la constante presencia de las cámaras y la expectativa que suscita su vida privada al punto de querer abandonar ‘Keeping Up With The Kardashians’, el reality que la catapultó a la fama a ella y a su familia en 2007. La noticia fue dada a conocer durante la transmisión del más reciente episodio del programa.

A modo de calmar los caldeados ánimos y mantener a su familia unida, la matriarca Kris Jenner organizó un viaje a Wyoming (Estados Unidos) al que todas sus hijas estaban invitadas. Pese a su intento de “presionar el botón de reinicio y hacer que todos vuelvan a ser la familia que conozco y quiero”, su plan no resultó como esperaba ya que a último momento Kylie Jenner canceló su participación, provocando un tremendo berrinche de parte de Kendall Jenner que había viajado desde Londres para reunirse con sus parientes.

Pero los problemas no terminaron ahí, ya que las hermanas mayores del clan Kardashian tuvieron un tenso intercambio de palabras debido a las intenciones de Kourtney Kardashian de abandonar el programa. “Cuando Khloé me llama acosadora, es exactamente lo contrario. Siento que he sido atacada durante los dos últimos años por Kim y Khloé si no hago aquello que se ajuste a lo que ellas quieren”, declaró Kourtney Kardashian admitiendo que su hermana menor Khloé Kardashian es una “abusadora”.

Pese a los intentos de Kriss Jenner a que sus hijas se respetaran las unas a las otras para continuar con la serie, Kim Kardashian no se quedó callada y decidió arremeter contra Kourtney Kardashian. “Si todos actuaran como tú cuando filmas, no tendríamos programa”, le dijo en relación a las justificaciones que su hermana mayor presenta para no ir a las grabaciones, los silencios en las escenas y las apariciones exclusivamente por vía telefónica.

“La vida es corta. Y no todo se basa en grabar este programa”, fue la respuesta de Kourtney Kardashian, acotando que quiere dar prioridad al tiempo con sus hijos Mason Dash, Penelope y Reign Aston (de 10, 7 y 5 años; respectivamente). Sin embargo, Khloé Kardashian tildó de mentirosa a su hermana mayor, agregando que sus hijos no están con ella, sino que se encontraban en su casa. Kim Kardashian acotó que Kortuney no quiere hablar de sus relaciones, “pero hay fotos de paparazis de ella y su novio, cuyo nombre no se puede decir en el programa” porque ella "no quiere”.

"Nuestro trabajo es ser abiertas y honestas y compartir mucho de nosotras mismas y simplemente parece que durante los últimos años, Kourtney no está dispuesta a abrir su vida personal ante las cámaras. Así que todos los días que Kourtney no está grabando, Khloé y yo tomamos el relevo y tenemos que compartir más. Porque si no compartimos nuestras vidas, entonces qué sentido tiene este programa”, finalizó Kim Kardashian haciendo referencia a que el programa no es un pasatiempo, sino un trabajo del cual, si Kourtney no toma en serio su puesto en el programa, quedará despedida.

Por el momento, Kourtney Kardashian no ha dejado oficialmente el programa, pero su hartazgo por este estilo de vida comenzó desde su divorcio con Scott Disick, el padre de sus hijos. "Toda esa gente estuvo involucrada en mi relación y fue horrible para nosotros. Por supuesto estoy agradecida por todos estos años de rodaje, pero ya he pasado demasiado tiempo frente a la cámara, y ahora estoy en un momento diferente. Fue una gran presión cada día de mi vida, y ya lo superé. Los momentos privados son muy especiales. Y sólo necesito más de eso”, dijo la hermana de Kim Kardashian en una entrevista con el portal Entertainment Tonight.

MIRA TAMBIÉN

El peculiar baile grabado en video de Kim Kardashian y sus hermanas Kourtney, Khloé y Kylie Jenner

Khloé Kardashian publica peculiar video bailando junto a Kourtney, Kim y Kylie Jenner

TE PUEDE INTERESAR