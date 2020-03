En medio de la cuarentena que millones de personas vienen realizando por el coronavirus, el programa que lanzó a la fama al clan Kardashian-Jenner, “Keeping Up With The Kardashians”, estrenó su temporada n°18 el último 26 de marzo.

Como ya se había visto en el trailer, esta nueva entrega venía recargada de mucha polémica tras mostrar una pelea a puño limpio entre las hijas mayores de Kris Jenner: Kim y Kourtney Kardashian. Las hermanas ya venían presentando problemas por temas laborales, por lo que muchos intuyeron que ese fue el motivo de la violenta discusión. Tras el estreno del primer episodio quedó revelado el verdadero motivo por lo que se fueron a las manos de esa manera.

Tal cual se pudo ver, Kim, Kourtney y Kendall Jenner se encontraban en la casa de Khloé Kardashian para pasar un buen rato hasta que la esposa de Kanye West comenzó a hacer comentarios que incomodaron a sus hermanas.

Lo que era una reunión amena, terminó de la peor forma, cuando Kim acusó a Kourtney Kardashian y Kendall Jenner de no tomarse el trabajo en serio. Hace unos meses la mayor de las hermanas ya había manifestado su deseo de salirse del reality, lo que el resto de su familia tomó muy mal y empezaron las discusiones.

¿Cuál fue el motivo de la pelea?

Para evitar problemas con el resto de sus hermanas, Kourtney decidió continuar en el programa, mas ese no bastó a Kim quien fue muy clara en decir que a su hermana mayor no le importaba los temas del trabajo y que estaba harta de responsabilizarse de los errores de sus hermanas. Ante este comentario, fue Kourt la primera en exaltarse: “¡Actúas como si yo no hiciera nada!”, le responde visiblemente enfadada. “Si vuelves a mencionarlo, te voy a j***r. Yo trabajo mucho. Pero también, si no quisiera romperme el trasero trabajando y quisiera ser una madre que se queda en casa, ¡estaría bien, maldita sea!”, acotó antes de lanzarle una botella de agua.

A partir de ahí la tensión aumentó a más no poder terminando en los golpes. Tal cual se pudo ver, al principio tanto Khloé como Kendall pensaron que esto se trataba de un juego y comenzaron a reírse, mas al ver la magnitud de la pelea decidieron intervenir.

Tras el primer golpe de Kourtney, Kim la amenazó con que la ‘destuiría’ antes de que le vuelva a poner las manos encima. “Cállate y hazlo de una vez”, le respondió su hermana volviéndola a agredir con un empujón. En ese momento la dueña de KKW Beauty se le abalanzó encima y terminó por tirarle algunas cachetadas antes de que Khloé interviniera para separarlas.

En estos videos compartidos en la cuenta oficial de YouTube del reality, podrás ver los motivos y la pelea completa:

