Para Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, la mentira es un rasgo que define de cuerpo entero a Melissa Klug, expareja de su hijo y madre de sus nietos, sobre todo cuando de hablar del jugador de la selección peruana de fútbol. En entrevista con Día D, la señora hizo algunas explosivas revelaciones sobre su exnuera como, por ejemplo, que era mentira lo que dice que ya formaba parte de la vida sentimental del actual jugador del Lokomotiv ruso cuando éste jugaba por el equipo juvenil de Alianza Lima y antes de que emigrara al PSV Eindhoven de Holanda.

Para la madre de la ‘Foquita’, eso no es ni remotamente posible por un simple detalle: cuando Jefferson Farfán tenía entre 14 y 15 años de edad y hasta cuando partió a Holanda para jugar por el PSV, su enamorada era Mercedes Carrasco, quien finalmente se convirtió en la madre de su primera hija, una niña hoy de 14 años de edad, desechando la versión que la propia Melissa Klug ofreció al mencionado espacio hace una década en la que aseguraba que el jugador la había presentado ante su familia.

Sin embargo, lo más fuerte estaba por venir ya que la madre de Jefferson Farfán difundió unos audios de Melissa Klug que tenía almacenados que dejaría a más de uno con la boca abierta en los que se escucha decir a la llamada ‘Blanca de Chucuito’ que le llevara comida a sus hijos porque ella estaba “tomando” con unas amigas. “Que le lleve comida pues, si puede... Él está con cincuenta mil amigos, creo, en la casa...”, se oye decir a la madre de los hijos del mundialista con la blanquirroja en Rusia 2018.

AMENAZA VELADA

Rosario Guadalupe cuenta que este audio, y otros tres más, corresponden a un mismo día y forman parte de una conversación sucedida tiempo atrás entre el futbolista y Melissa Klug , cuando ésta última -según cuenta- prefirió salir con sus amigas antes que alimentar a sus pequeños hijos. Para entonces, ambos estaban separados y, tras el acuerdo firmado en febrero de 2016, los dos hijos que tenían en común estaba al cuidado de su exnuera.

“Mi hijo me llamó preocupado y me dijo ‘Mamá, por favor, yo estoy acá y he llamado a Melissa para saber de mis hijos porque tengo en una reunión y no estoy cerca y me dice que los bebés estaban de hambre, que no habían comido y me he peleado con ella porque cómo es posible que no esté ella y los bebés estén de hambre, y estaban mas que con Freddy, un señor que es un guardián, y me dice que lo ayude con esto porque estoy más cerca. Mi hijo sabe que en esta casa se cocina de lunes a domingo y me dice que les lleve comida a sus hijos porque están de hambre’”, acotó.

Y así dice que fue al auxilio de sus nietos. “Los bebés estaban en su cuarto viendo televisión pero estaban de hambre y estaban con el Sr. Freddy, porque ese día no había ninguna empleada. Llegué y les he servido para que coman. A Freddy también porque no había comida”, agregó la madre de Jefferson Farfán ; sin embargo, en otro audio, se escucha a la expareja del futbolista amenazarlo con hacerle “chongo” si es que no le dejaba de insistir con que dejara la reunión en la que participaba.

La madre de Jefferson Farfán dijo que su hijo llamó a Melissa Klug para que ponga fin a su reunión con sus amigas y se ocupe de sus amigos, pero la respuesta que habría recibido de su parte, fue la que se escucha en el audio. “No me jodas, ¿ah? No me jodas porque voy y te hago chongo, ¿ya? No me jodas. Ya me llamó Freddy, ya, que fue tu mamá y les dejó comida, ¿ya? ¡No me jodas, mierd*! ¡No me jodas porque voy y te hago chongo, te lo juro, donde estés! ¡Mierd*!”, se le oye decir a la llamada ‘Blanca de Chucuito’.

“Ahí está la buena madre, la madre ejemplar, y yo soy una mala abuela. Con eso ya demuestro y no voy a hablar más del tema. Todo va a ser judicialmente. Y si tengo que quitarle a mis nietos, lo voy a hacer. Mientras no me corrija a mis nietos, no me los eduque como debe ser, les dé valores y no les enseñe a ser materialistas, porque eso es lo que está haciendo con esos niños, los está involucrando en cosas de gente mayor. Que sus problemas los resuelva con mi hijo en el Poder Judicial, donde quiera, pero que no involucre a los niños”, expresó la madre de Jefferson Farfán .

“Los niños están completamente fríos conmigo, yo he ido ayer y están completamente distantes los dos, y a mí me duele, me duele porque yo soy madre, me saqué el ancho y a mi hijo nunca lo hice crecer con odio hacia su padre ni a su familia. Es más, mi hijo hasta ahora tiene contacto con su familia de parte de su papá, no habiendo sido su papá un buen padre, porque yo nunca lo envenené contra su padre ni mucho menos contra su familia. Eso es lo que la señora Klug debe hacer en vez de estar inventando cosas", precisó la señora.

EN DEFENSA DE SUS NIETOS

Empeñada en desbaratar una a una lo que considera “mentiras” de parte de Melissa Klug , como la falta de ropa para sus nietos o el llamado a último momento por parte de Jefferson Farfán a sus hijos para que lo acompañen al avant premiere de su película, Rosario Guadalupe dijo que eran simples “excusas” con las que buscaría tapar una realidad que tendría nombre y apellido: Yahaira Plasencia, cantante con la que el futbolista ha sido vinculado sentimentalmente en más de una ocasión.

La madre de Jefferson Farfán contó que sería tal la fijación de Melissa Klug con Yahaira Plasencia que habría llegado al extremo de condicionar tres días antes del mencionado evento la presencia de sus hijos si ella asistía y que incluso hasta habría solicitado ver primero el largometraje antes de su estreno para ver si aparecía la cantante; sin embargo, lo que más le preocupa de todo es la relación que actualmente mantiene con sus nietos, que se ha deteriorado y asegura que se encuentran “contaminados” por estar involucrados en este tema mediático.

Si bien evitó explayarse en los temas que abordó en la entrevista, la madre de Jefferson Farfán afirmó tener más pruebas que los audios mostrados en el reportaje, que prefiere mantener bajo llave pero que dijo no dudará ni un segundo en hacerlas públicas si Melissa Klug no deja de lado estas rencillas y venganzas absurdas y, sobre todo, insiste en “contaminar” a sus pequeños nietos para ponerlos en contra de su propio padre.

