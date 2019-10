Justin Bieber y Hailey Baldwin: ceremonia, recepción, invitados y todos los detalles de su boda religiosa

La popular youtuber Katy Esquivel, mejor conocida como Kathy The Chic en YouTube, publicó un video en el que denuncia una agresión al interior de uno de los Parques de Rapa Nui, ubicado en Isla de Pascua, Chile.

A través de una publicación que tituló "Nos agredieron en Isla de Pascua – Mala Experiencia", la joven demostró con varios clip cómo un guardaparques del lugar la increpa insistentemente a ella y a su pareja, el youtuber canadiense Christian Leblanc.

Ella contó que todo empezó cuando acercó a una especie de barrera que prohibía el paso, pero que jamás la llegó a cruzar. "Yo no crucé la barrera en ningún momento, simplemente me paré cerca de esta", se le escucha decir en el video que acumula más de 780 mil reproducciones en YouTube.

"Cuando estaba tomando la foto, suena un pito a lo lejos y viene un guardia corriendo… pero con una cara.. super molesto", agregó. "Me dijo, '¿acaso no ves? No puedes pasar la barrera'. Y yo le dije, ‘no he pasado la barrera’. Y él me dijo: ‘pásame tu cámara inmediatamente. Te he visto tomando fotos'", aseguró.

A través de YouTube, la joven denunció una agresión por parte de un guardaparque en Isla de Pascua. (Foto: Captura)

Ella afirmó que accedió a entregarle el aparato. "Vio las fotos y vio que no tenía nada. Yo no sé qué pensó, que me habré saltado la barrera y tomado una foto abrazando al moai. Entonces cuando vio que no tenía nada se puso muy molesto y me dijo, ‘borraste la foto’. Y yo le dije, ‘no he hecho nada, no entiendo cuál es tu problema’. Entonces le dije, ‘si no puedo estar ni cerca del límite, bajo ninguna circunstancia, sin ni siquiera cruzarlo, que boba yo, discúlpeme no va a volver a pasar y todos felices'".

"Él me respondió, ‘¿tú eres idiota?’. Cuando dijo esa palabra, Christian escuchó, porque estaba gritándome, y vino para ver qué pasaba". Desde ese momento, los ánimos empezaron a alterarse, lo que generó una larga discusión.

Según la versión de la joven, en reiteradas veces el guardia les solicitó sus tickets, única entrada para acceder a todos los parques de la isla; sin embargo, ellos se negaron por temor a que los rompiera. "Era imposible hablar con él", dijo la youtuber.

A través de YouTube, la joven denunció una agresión por parte de un guardaparque en Isla de Pascua. (Foto: Captura)

Es así que deciden retirarse del parque, pero el guardia no les dejó y les cerró la reja de acceso. "Había un muro como de un metro y cuando Christian intentó subir, esta persona vino por detrás y lo jaló hacia atrás", afirmó Esquivel.

Christian finalmente saltó la reja y corrió hasta el auto, siendo perseguido por el guardia. Cuando llegaron al vehículo siguió la discusión hasta que finalmente se fueron del lugar.

Esquivel, quien registra en redes sociales todos sus viajes alrededor del mundo, desmintió en todo momento haber traspasado las barreras.

Respuesta del Parque

Por su parte, representantes del Parque Nacional Rapa Nui acusaron a la youtuber de violar el límite de protección del parque. Además, aseguran que el guardaparque “fue agredido verbal y físicamente, recibió descalificaciones además de golpes con la cámara del acompañante de la bloguera (...) La constatación de lesiones fue hecha en el Hospital Hanga Roa y el certificado está en posesión de la Policía de Investigaciones”.